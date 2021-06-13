إعلان أسماء الفائزين فى مسابقة الصناعات الإبداعية وافتتاح معرض لأعمال المتقدمين

يستقبل بهو المجلس الأعلى للثقافة٬ بمقره الكائن في ساحة الأوبرا٬ في الثالثة من عصر اليوم الأحد٬

افتتاح معرض لأعمال المتقدمين لمسابقة "الصناعات الإبداعية والتنمية الثقافة"٬ وإعلان أسماء الفائزين في المسابقة.

ويستمر المعرض من الأحد 13 يونيو إلى الخميس 17 يونيو الجاري٬ من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بقاعة الندوات وبهو المجلس الأعلى للثقافة.

وكانت إدارة المسابقات بالمجلس قد أعلنت في مارس الماضي عن تنظيم مسابقة بعنوان "الصناعات الإبداعية والتنمية الثقافية"٬ بجوائز إجمالية قيمتها 50 ألف جنيه مصري (المركز الأول 25 ألف جنيه - المركز الثاني: 15 ألف حنيه- المركز الثالث 10 آلاف جنيه).

وذلك في إطار تنفيذ وزارة الثقافة المصرية لخطة لرؤية مصر للتنمية الثقافية المستدامة بشكل عام٬ وبرعاية ودعم الصناعات الإبداعية على وجه الخصوص.

في سياق متصل٬ يبث المجلس في السابعة مساء اليوم٬ أمسية جديدة من أمسيات "الثقافة بين إيديك"٬ والتي تستضيف الكاتبة آمال الديب٬ حيث تقرأ مقاطع من روايتها "أليس هذا غريبا؟"٬ وذلك عبر البث المباشر من خلال الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بالفيس بوك٬ وقناة المجلس الرسمية علي اليوتيوب.

يشار إلي أن رواية "أليس هذا غريبا" كانت قد صدرت مطلع العام الجاري٬ عن دريم بن للنشر والتوزيع.



تدور أحداث الرواية حول ثلاثة أشخاص يتحدثون إلى رجل واحد، امرأة وزوجها وصديقها الذى يحاول استمالتها إليه، والرجل الذى يحدثونه صديق مشترك بين المرأة "هدية العابد"، ومن يحاول استمالتها "صالح"، والزوج "مؤيَّد" الذى لا يعرف هذا الرجل "حسن" وكل حديثه معه تساؤلات عمن يكون وماذا يفعل فى حياة زوجته.

وآمال الديب شاعرة وروائية مصرية، حاصلة على ليسانس دار العلوم جامعة القاهرة، ولها عدد من دواوين الشعر المطبوعة ومنها "الراحلون"، و"فى صوته اليمام"، والمخطوطة ومنها: "البوح وكائنات أخرى"، و"هذا الحضن"، و"لن نذهب إلى النار مرتين"، و"كوشم قديم"، وكذلك عدد من الروايات التى صدر منها "روثمان أزرق"، الحاصلة على جائزة الشارقة للإبداع فى دورتها الثامنة عشرة عام 2014، ولها روايات تحت الطبع منها "اسمه علي"، و"حياة"، وقد شاركت فى عدد من الملتقيات الأدبية الدولية داخل مصر وخارجها.