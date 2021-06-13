«دور البحث العلمى والابتكار فى خدمة الصناعة» على طاولة مركز الحرية للإبداع

تعقد بقاعة مسرح مركز الحرية للإبداع٬ والتابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد٬ ندوة جديدة من ندوات٬ منتدى الإبداع العلمي و التكنولوجي٬ والتي تنعقد تحت عنوان "دور البحث العلمي والابتكار في خدمة الصناعة".

يتحدث في الندوة الباحث الدكتور محمد الغمري، عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري٬ ويقدم اللقاء دكتور حسـن لطفي.

ويقام اللقاء مع التشديد علي الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المتخصصين٬ قد يكون تعزيز وتحفيز الابتكار على المستوى المحلي هو الوصفة السحرية التي تؤدي إلى التقدم في مجال تقدم الصناعات٬ إذا ما توفرت جميع المكونات اللازمة لذلك، إلا أن البلدان النامية تحتاج إلى المساعدة والدعم لتطوير وتصميم نماذج محلية ملائمة للابتكار.

ولعل الدروس المستفادة في هذا المجال تشير إلى أن القطاع العام قد لا يكون هو المحرك الرئيسي للابتكار، حيث تلعب الشركات دورًا هامًا في تسريع وتيرة الابتكار سواء كانت من فئة المستثمرين أو المستهلكين، إلا أن المحفزات الحقيقية للابتكار المستدام لم يتم تمكينها وتفعيلها بالشكل المطلوب بعد، إذ يقع على عاتق الجامعات والمؤسسات البحثية ومراكز الدراسات والفكر والمنظمات غير الحكومية مسؤولية أخذ زمام المبادرة في عملية تحديد الاحتياجات المحلية وتعزيز الروابط بين اللاعبين الرئيسيين.

يشار إلي أن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ أحد أهم المنشات التي تم بنائه في إطار التحديث الذي قام به محمد علي في الإسكندرية، ويقع "كلوب محمد علي" كما أطلق عليه في تقاطع شارع شريف باشا، وهو حاليًا شارع صلاح سالم٬ وشارع رشيد الذي يصل إلي ميدان المنشية.

في عام 1962 تم تحويله إلى قصر ثقافة الحرية، و كان تابعًا للهيئة العامة لقصور الثقافة٬ حيث كانت تقام فيه العديد من الأنشطة المتنوعة لتثقيف الأطفال والشباب الذين يقطنون هذه المنطقة من مدينة الإسكندرية، وفي عام 2001 و بالتحديد في 29 أكتوبر 2001 تم افتتاح المركز.

ويعد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ملتقى أهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواه في كافة المجالات العلمية و الفنية، كما يقوم المركز بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين، وحرصًا علي النمو و النهوض بثقافة أهالي الإسكندرية يقوم المركز من خلال أقسامه المختلفة بأنشطة متعددة ومتباينة هادفة و قائمة علي دراسة متيقنة.