الأحد 13 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية: مصر تتحمل دائمًا مسؤولية دعم القضية والشعب الفلسطينى

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري إن "مصر تحملت دائما مسؤولية دعم القضية والشعب الفلسطيني؛ كما أنها ضحت بالرجال والدماء والأموال خلال الـ7 عقود الماضية لدعم الفلسطينيين، وتستمر في تقديم هذا الدعم، خاصة بعدما تعرضت له غزة من تدمير"، منوها إلى أن مصر عندما تعد تفي بعهدها وتعمل لصالح الشعب الفلسطيني.

 

وأضاف وزير الخارجية في مقابلة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" قائلا : "إن المواطن في غزة يستحق منا كل دعم ورعاية وتحسين وضعه المعيشي ليواصل مسيرته وتحقيق أماله في إقامة الدولة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن التضامن والوحدة يعززان قدرة الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه المشروعة والوصول إلى إقامة دولته عندما يكون هناك صوت واحد يعبر عن طموحات وإرادة الشعب الفلسطيني".


وبشأن الحكومة الإسرائيلية المرتقبة، قال شكري إن "مصر ستتعامل مع أي حكومة من منطلق العلاقات الطبيعية بين الدول، وباستمرار دفع وجود السلام وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا للمقررات الدولية وحل الدولتين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية"، مؤكدا أن هذا التزام ومسؤولية دائما تطلع به مصر بصدق وبإخلاص بحكم الارتباط بين المصريين والشعب الفلسطيني.


وحول ورود أنباء إسرائيلية تطلب من مصر وقف إدخال الإسمنت والمعدات إلى قطاع غزة، أوضح شكري أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر بحجم المساعدة بـ 500 مليون دولار من أجل إعمار قطاع غزة، ونحن نتعاون مع الشركاء الدوليين، وكذا السلطة الوطنية الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية لوضع الأطر المناسبة التي توفر إعادة الإعمار وأهمية الإسراع في توفير الدعم للشعب الفلسطيني سواء في الضفة أو القطاع، منوها بأن مصر مستمرة في إعادة إعمار غزة، وهناك ثقة في الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة ونستغلها للإقدام على الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني وتعزيز قدراته.

مصر فلسطين الخارجية الشعب الفلسطيني وزير الخارجية الفلسطينى وزير مسؤولية مسؤول القضية فلسطيني الشعب الخارجية مصر

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

تعرف على السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

10 سلع ترفع فاتورة الواردات لأكثر من 6 مليارات دولار

الباز: التفاوض حتى النفس الأخير هو أسلوب مصر في ملف سد النهضة

بريطانيا تسجل 7738 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

مدحت بشاى

وعين الرضا عن كل عَيبٍ كَليلَةٌ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

أقل من 24 ساعة على «حكومة تغيير» إسرائيلية.. أين نتنياهو الذي نعرفه؟

فلسطين: نتنياهو يبحث عن الخلاص بدماء شعبنا حتى اللحظة الأخيرة

28 وزيرًا ويصوت عليها الكنيست غدًا.. تفاصيل تشكيل "حكومة التغيير" الإسرائيلية الجديدة