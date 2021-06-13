ما بين الدواوين الشعرية والروايات.. الأدهم للنشر تطرح مجموعة جديدة

تشارك دار الأدهم للطباعة والنشر والتوزيع٬ في معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ في دورته للعام 2021 والمقرر أن تنطلق أواخر الشهر الجاري٬ بمجموعة كبيرة من العناوين والإصدارات الجديدة نستعرضها لكم في هذا التقرير.

كتاب "جنون مفردها جنة" من تأليف أشرف فتحي. ومما جاء علي الغلاف الخلفي نقرأ: "الأشقياء الطيبون يمخرون عباب البحر .. بحثا عن سمكة الأرز الشهية .. وعندما يعودون يأكل منها كل الناس."

جنون مفردها جنة

رواية "واديان" للكاتبة فدوي حسن. وبحسب الناشر عن الرواية: "واديان.. مجري جديد لفكرة الاغتراب والبحث عن النفس ما بين سيرة شاعر قديم رثي نفسه بقصيدة وحيدة كتبها وهو يحتضر في أرض غير موطنه٬ وما بين امرأة تائهة في غربة بحثا عن لقمة العيش. وما بين الماضي والحاضر ثمة تشابه بين معاناة الباحث عن الحب والخير والعدل ولو بالبعد والسفر والترحال ليكتشف في النهاية أن ما يبحث عنه يحكمه قانون الوادي الذي جاء منه حاملا إرثا ثقيلا من العادات والتقاليد وأشياء أخري.

واديان

رواية "مرج البحرين" للكاتب محمود البرغوثي. ومن أجوائها نقرأ: "تتعجب عالية دائما كيف أحبت هذا المراوغ الذي يحمل في جنباته ألف قلب في عنقود واحد٬ أو قلبا واحدا بملايين الغرف٬ يدق لكل واردة وشاردة من النساء٬ حسبما تتهمه هي٬ بعد مرور عام واحد علي الزواج. ".

مرج البحرين

ديوان "التحيات للنيل" للشاعر رمضان عبد العليم. ومن إحدي قصائد الديوان نقرأ: أحب ريحة الهوا ذاته.. وإن خدتني ملذاته.. وأعرف الإقدام إيمان .. وأشرف الأتمان حزانة.. الليل مريح ضجر.. إن شفت سقط القمر.

التحيات للنيل

ديوان "بقايا أشلاء" من تأليف سعيد عبد الغني قطان. ومنه نقرأ: الحب أن أفتح عني يصباحا .. بقبلة ناعمة علي جبيني.. الحب عندما أجلس جوارك .. لا أجد غير صدرك يأويني.. ولو غفوت يوما في حضني .. فوسادتك صدري وغطاؤك رموش عيني .. أن تعيش في مسا روحي.. جزءا من سر تكويني.

كتاب "حصان علي رقعة الشطرنج" والكتاب يضم مجموعة من المقالات٬ للباحث الدكتور محمد جاد الزغبي. ومما جاء علي الغلاف الخلفي للكتاب: "هذه المجموعة من المقالات في هذا الكتاب٬ والكتاب الذي صدر قبله بعنوان "الفريضة السادسة"٬ هي مجموعة مقالات تحاول التغريد خارج السرب بأفكار غير تقليدية.

حصان علي رقعة الشطرنج



رغم أن كل هذه الأفكار ــ في الأساس ــ هي أفكار تقليدية أصلا٬ بل وبالغة القدم لأنها أفكار معبرة عن الفكر الإسلامي السني المستقل الذي أرساه جيل الرسالة من الصحابة ومن تلاهم من التابعين والعلماء علي مر العصور.