«السينما التسجيلية» يستجيب لاقتراحات تنظيم فاعلية فى حب «شفيع شلبى»

أعلن الناقد عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، استجابة إدارة المهرجان لاقتراح بعض المهتمين بالسينما التسجيلية، بعرض أعمال المخرج والمذيع الراحل شفيع شلبي.

وقال "زكريا": "سوف يعرض مهرجان الإسماعيلية التسجيلية بعض أعمال شفيع شلبي في برنامج خاص، يعقبه ندوة حول الراحل وأعماله".

يشار إلى أن شفيع شلبي، مذيع ومخرج تلفزيوني وسينمائي مصري، اشتهر بطريقة تقديمه لنشرة التاسعة مساء في التلفزيون المصري في سبعينات القرن العشرين الميلادي، حيث كان أول مذيع يطل على الشاشة الصغيرة بملابس كاجوال وقميص مفتوح وشعر مجعد.



١٤ فيلمًا في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة بمهرجان الإسماعيلية السينمائي

ويعرض ضمن فعاليات الدروة الـ22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة التي يقيمها المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، والمقرر إقامتها في الفترة من ١٦ إلي ٢٢ يونيو الجاري بمحافظة الإسماعيلية ١٤ فيلمًا بمسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.