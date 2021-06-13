الحبس سنة لصاحب شركة عقارات بتهمة النصب على مخرج بالتلفزيون وشقيقته

قضت محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة في القضية رقم ٣٩٤٨ لسنة ٢٠٢١، بحبس إيهاب عبيد صحصاح صاحب شركة عقارات سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة النصب على مخرج بالتلفزيون المصري وشقيقته، وحصوله منهما على مليون و٢٠٠ ألف جنيه، مقابل قيامه ببيع شقتين لهما بمنطقة النزهة، حيث ماطل ضحاياه في تسليم الشقتين، مما اضطرهما لتقديم بلاغات ضده، وانتهت بصدور أحكام قضائية نهائية ضده بالحبس، فضلًا عن صدور أحكام ضده بالحبس فى ١٠٠ قضية أخرى.

بداية الواقعة التي أكدتها التحريات، كانت بتسلم المتهم مبلغ مليون و200 ألف جنيه، من المجنى عليهما كثمن وحدتين سكنيتين بمنطقة النزهة، وكتبا عقود الشراء، وماطلهما في تسليم الوحدتين، ما دفعهما للتقدم ببلاغات ضده اتهماه فيها بالنصب والاستيلاء على أموالهما، وجرى التحقيق في البلاغات، وأُحيلت لمحكمة الجنح المختصة، التي عاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، وذلك في القضية رقم 1798 لسنة 2021 جنح مستأنف شرق القاهرة.

وفي عام 2020، أصدرت الجهات المختصة، القرار رقم 440 لسنة 2020 بمنع المحكوم عليه من السفر، لوجود أحكام نهائية واجبة النفاذ بالحبس، في عشرات القضايا، وهو ما دفع المخرج المجني عليه، بتقديم بلاغ جديد لرئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، برقم 4212 لسنه 2021، ويطلب فيه سرعة القبض على المتهم، وتباشر النيابة العامة التحقيق فيه، حيث تكثف الشرطة جهودها لضبط المتهم الهارب، تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة والتحقيق معه، فيما هو منسوب إليه.

أبرز القضايا المتهم فيها صاحب شركة العقارات

1- القضية 7089/2017 حصر3730/2019 مستأنف الخانكة.

2- القضيه 3948/2016 حصر 2351/2018 مستأنف الخانكة.

3- القضية 10299/2018 كلي مستأنف الخانكة.

4- القضية 6350/2018 كلب مستأنف الخانكة.

5- القضية 6350/2018 كلي مستأنف الخانكة.

6- القضية 6451/2019 كلي مستأنف الخانكة 7/10/2019.

7- القضية 6454/2019 كلي مستأنف الخانكه/10/2019.

8- القضية 10830 /2018 جنح العبور.

9- القضية3381 /2018 جنح العبور.

10- القضية13649/2018 جنح العبور.

11- القضية 6158/2018/ حصر2871 مستأنف السلام 3/10/2020.

12- القضية 6159/2018/ حصر2872 مستأنف السلام 3/10/2020.

13- القضية18171 /2017 حصر256 مستأنف السلام 4/1/2018.

14- القضية 13150/2020 مستأنف السلام 7/11/2020.

15- القضية 13162/2020 مستأنف السلام 7/11/2020.

16- القضية 15420/2019 مستأنف السلام 18/10/2020.

17- القضية 15423/2019 مستأنف السلام 18/10/2020.

18- القضية 15427/2019 مستأنف السلام 7/12/2020.

19- القضية 15420/2019، مستأنف السلام 18/10/2020.

20- القضية 15429/2019 مستأنف السلام 13/9/2020.

21- القضية 15448/2019 مستأنف السلام 4/10/2020.

22- القضية 15948/2016 مستأنف السلام.

23- القضية 27968/2018 مستأنف السلام.

24- القضية 11743/2016/484 مستأنف مباني عين شمس جلسة 4/10/2020.

25- القضية 128424/2020 مستأنف عين شمس31/12/2020.

26- القضية 128425/2020 مستأنف عين شمس31/12/2020.

27- القضية 128426/2020 مستأنف عين شمس 31/12/2020.

28- القضية 128427/2020 مستأنف عين شمس31/12/2020.

29- القضية 128428/2020 مستأنف عين شمس31/12/2020.

30- القضية 128429/2020 مستأنف عين شمس31/12/2020.

31- القضية 128430/2020 مستأنف عين شمس31/12/2020.

32- القضية 128431/2020 مستأنف عين شمس31/12/2020.

33- القضية 1284332/2020 مستأنف عين شمس31/12/2020.

34- القضية 6860/2020 مستأنف عين شمس 29/12/2020.

35- القضية 6861/2020 مستأنف عين شمس 29/12/2020.

36- القضية 13066 /2020 مستأنف عين شمس 26/1/2021.