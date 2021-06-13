الأحد 13 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونسون وجوتيريش يناقشان قضايا البيئة ومواجهة جائحة كورونا

جونسون وجوتيريش
جونسون وجوتيريش

ناقش رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ضرورة التزام البلدين بتخفيض معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافحة جائحة كورونا.

ووفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، أفاد مكتب رئيس الحكومة البريطانية بأن جونسون وجوتيريش بحثا، على هامش قمة مجموعة "السبع الكبار" المنعقدة في مدينة كاربس باي بمقاطعة كورنوال البريطانية، "خططا لإجراء المؤتمر الـ 26 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، والذي ستعقده بريطانيا لاحقا هذه السنة".

وتابع البيان أن الطرفين "اتفقا على ضرورة أن تكثف الدول جهودها وتأخذ على عاتقها التزامات طموحة بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتخلي مرحليا عن استخدام الفحم".

وذكر البيان أن جونسون رحب خلال لقائه مع جوتيريش (الذي وصل إلى بريطانيا بصفة ضيف) بقرار جمعية الصحة العالمية (وهي أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية) بحث وضع معاهدة بشأن استعداد دول العالم لمواجهة جوائح جديدة محتملة "في وقت لاحق من هذه السنة".

ويتوقع أن تعقد جمعية الصحة العالمية في نوفمبر المقبل اجتماعا خاصا لبحث جدوى وضع المعاهدة المذكورة، وذلك بعد قرار بهذا الشأن اتخذه المشاركون في الجلسة الـ 74 السنوية للجمعية والتي عقدت في جنيف من 24 إلى 31 مايو الماضي.

وأشار البيان إلى أن جونسون وجوتيريش تناولا أيضا عددا من القضايا الدولية وهي الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا، إلى جانب ضرورة عودة الديمقراطية إلى ميانمار وأفغانستان.

 

إصابات كورونا حول العالم 

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 175.1 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و936110

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
 

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