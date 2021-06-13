«الزراعة» تتلقى تقارير المرور على زراعات وفحض الأمراض بـ4 محافظات

تلقى الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، تقريرين من المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، والدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، حول زيارة مسؤولي الإدارتين إلى محافظات: كفر الشيخ، الإسماعيلية، الغربية، والإسكندرية، في إطار التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة توصيل المعلومة الإرشادية للمزارعين وتقديم التوصيات الفنية لهم بشكل مباشر.

وعقد ممثلو الإدارة المركزية للبساتين، ندوة إرشادية، بمركز الرياض في محافظة كفر الشيخ بحضور عدد من المزارعين، لعرض التوصيات الفنية الخاصة بمحاصيل الموالح، تتضمن أهم الإرشادات أثناء عملية الخدمة وأثناء التزهير والعقد، فضلا عن أهم الأمراض والآفات التي تصيب الموالح، مع التركيز على مرض عفن السرة والتصمغات التي تصيب الموالح.

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي في تصريحات صحفية، السبت، إن لجنة من الإدارة المركزية للبساتين، قامت بالمرور على بعض من زمام المراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بالإسكندرية، موضحا أنه تم لقاء عدد من المزارعين، كما تم رصد عدد من المشاهدات الحقلية، وإعطاء التوصيات المناسبة للمزارعين.

وأضاف "عزوز" أنه تم التنبيه على المزارعين بضرورة شراء الشتلات من مشتل موثوق به ويكون مرخصًا من وزارة الزراعة، والتعامل فقط مع الأصناف المسجلة بالوزارة، مع الحصول على مستند شراء، فضلا عن التوصية بضرورة مكافحة الحشرات الثاقبة الماصة، وذلك للسيطرة على انتشار الأمراض الفيروسية.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أنه تم الاهتمام بالتسميد البوتاسي وتوضيح أنه لا غنىٰ عن الإضافة الأرضية للبوتاسيوم ولو حتى فى وجود رش ورقي للعنصر، وأوضحت أنه فى حال إجراء المزارع لعملية الكبرتة يجب أولا متابعة الأرصاد وتجنب درجات الحرارة المرتفعة سواء فى أيام التعفير أو حتى وقت إجراء التعفير.

ولاحظت اللجنة وجود إصابة فطرية بالندوة وتمت السيطرة عليها برش أحد المبيدات الفطرية، وقد تمت التوصية عند تطبيق برنامج وقائي وعلاجى ضد الأمراض الفطرية بضرورة تغيير مجاميع المواد الفعالة للمبيدات لمنع تكون سلالات مقاومة للفطر.

يأتي ذلك بينما قامت لجنة أخرى من الإدارة بالمرور والمتابعة بمحافظة الإسماعيلية لفحص أمراض محصول الموز.

وفي سياق متصل، قامت لجنة من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، بالمرور على زراعات القطن بمحافظة الغربية والتوصية بإضافة الجرعات السمادية والاهتمام بعمليات الري وكذلك تجهيز الأرض والرى قبل زراعة فول الصويا.