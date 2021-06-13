الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 يوليو.. الحكم على عمرو أديب فى اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان

عمرو اديب ومحمد رمضان
عمرو اديب ومحمد رمضان

حجزت محكمة جنح الشيخ زايد، نظر محاكمة الإعلامي عمرو أديب، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان، لجلسة 3 يوليو؛ للحكم.

 

وطالب "رمضان" في دعواه بتعويض قدره مائة ألف وواحد، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به جراء هجوم "أديب" عليه في حلقة من برنامجه "الحكاية" منتقدًا إياه عقب نشره لفيديو "الفلوس" الذي نشره الفنان عقب خسارته قضية الطيار أشرف أبواليسر.

 

وجاء في صحيفة الدعوى، أن المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبق صحفي إعلامي وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

 

وبحسب الدعوى، فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته.

 

وأضافت الدعوى أن المتهم قد ارتكب جرائم السب والقذف مستغلا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني، وذلك على نحو سلف ذكره من عبارات وألفاظ وذلك عبر قناة "mbc".وكان الإعلامي عمرو أديب والفنان محمد رمضان دخلا في عدة مشادات كلامية إثر قيام "رمضان" بنشر فيديو، اعتبره "أديب" سخرية من الحُكم القضائي الصادر ضد الأول بإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه تعويض للطيار أشرف أبواليسر.

 

نصت المادة 302 من قانون العقوبات "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت قاذفة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو اوجبت احتقاره عند أهل وطنه"

 

يتحدد القذف كفعل إسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة، وأن يكون من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الإسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى، ومعنى ذلك أن للقذف ركنين مادى وركن معنوى.

محكمة جنح الشيخ زايد الاعلامي عمرو اديب محمد رمضان محاكمة

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