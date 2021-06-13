وفاة ممرضة بمستشفى المبرة فى طنطا إثر الإصابة بكورونا

توفيت آية صابر، الممرضة بقسم العناية المركزة بمستشفى المبرة بطنطا التابع للتأمين الصحي بمحافظة الغربية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وجارٍ تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية ودفنها بمقابر الأسرة بمركز السنطة.

كانت الفقيدة الراحلة ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرا متمثلة فى ارتفاع دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وعطس وسعال وأجريت لها الفحوصات الطبية وأخذت منها عينة وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بالفيروس.

ووجة الأطباء بعزل الفقيدة داخل مستشفى المنشاوي العام لكن تدهورت حالتها الصحية وتم وضعها داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافتها المنية اليوم

ونعى مستشفى المبرة بطنطا التابعة للتأمين الصحي الفقيدة الراحلة بأن يتغمدها الله بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

ووجه الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بكل حزم من خلال تطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ الغربية، على تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، مع تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، وفي حال الامتناع عن السداد يتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

ودعا "رحمى"، في بيان سابق، المواطنين بالاستمرار في ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الإذاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والحرص على التباعد الاجتماعى والابتعاد عن أماكن الزحام، مؤكدا على ثقته في وعى وتفهم المواطنين بأن الإجراءات التي تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم.