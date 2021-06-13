الأحد 13 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة ممرضة بمستشفى المبرة فى طنطا إثر الإصابة بكورونا

مستشفى المبرة فى
مستشفى المبرة فى طنطا

توفيت آية صابر، الممرضة بقسم العناية المركزة بمستشفى المبرة بطنطا التابع للتأمين الصحي بمحافظة الغربية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وجارٍ تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية ودفنها بمقابر الأسرة بمركز السنطة.

كانت الفقيدة الراحلة ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرا متمثلة فى ارتفاع دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وعطس وسعال وأجريت لها الفحوصات الطبية وأخذت منها عينة وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بالفيروس.

ووجة الأطباء بعزل الفقيدة داخل مستشفى المنشاوي العام لكن تدهورت حالتها الصحية وتم وضعها داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافتها المنية اليوم

ونعى مستشفى المبرة بطنطا التابعة للتأمين الصحي الفقيدة الراحلة بأن يتغمدها الله بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

ووجه الدكتور  طارق رحمى، محافظ الغربية، رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بكل حزم من خلال تطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وشدد محافظ الغربية، على تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، مع تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، وفي حال الامتناع عن السداد يتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

ودعا "رحمى"، في بيان سابق، المواطنين بالاستمرار في ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الإذاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والحرص على التباعد الاجتماعى والابتعاد عن أماكن الزحام، مؤكدا على ثقته في وعى وتفهم المواطنين بأن الإجراءات التي تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم.

وفاة ممرضة بقسم العناية المركزة بمستشفى المبرة بطنطا

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

تعرف على السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

سلاح الجو النيجيرى يقصف قطاع الطرق وسارقى الماشية فى ولاية النيجر

«الحمدلله اتفك كربى».. أول تعليق من الفنانة بسنت شوقى بعد حفل زفافها

غلق وتشميع 28 منشأة لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

مدحت بشاى

وعين الرضا عن كل عَيبٍ كَليلَةٌ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

أقل من 24 ساعة على «حكومة تغيير» إسرائيلية.. أين نتنياهو الذي نعرفه؟

فلسطين: نتنياهو يبحث عن الخلاص بدماء شعبنا حتى اللحظة الأخيرة

28 وزيرًا ويصوت عليها الكنيست غدًا.. تفاصيل تشكيل "حكومة التغيير" الإسرائيلية الجديدة