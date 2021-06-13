تفاصيل أمسية فنية لـ3 شعراء ببيت الشعر بالأقصر
نظم بيت الشعر بالأقصر مساء أمس السبت ١٢ يونيو ٢٠٢١ أمسية شعرية لثلاثة شعراء: الشاعر حسن العتماني والشاعر كريم النحاس والشاعر علاء شكر، وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسن عامر منسق الأنشطة الثقافية ببيت الشعر.
بدأت الأمسية بالشاعر حسن العتماني شاعر من مواليد محافظة قنا حاصل على بكالوريوس تجارة قسم اللغة الإنجليزية من معهد القاهرة الجديدة العالي بالتجمع الأول عام ٢٠١٨، حاصل على جائزة إقليم جنوب الصعيد فرع القصيدة الفصحى عام ٢٠١٨.
وقال حسن العتماني..
سِيروا
سَيَعرِفُنا الطريقُ بِشَامَـةْ
للحُزنِ إن سَكنَ الفوادَ
وَسَامَـةْ
قولوا لخطوتكم:
ستُقْسِمُ شَوْكةٌ في الوَردِ أَنَّ الخِضْر
ضَمَّ غُلامَـهْ
سيبوا على رمل الطريقِ تَذَاكِرَاً
فبها سيَحجزُ "عَارِفٌ"
أَوْهامَـهْ
وتلاه الشاعر علاء شكر شاعر فصحى من مواليد محافظة كفر الشيخ صدر له ديوان العازف عن دار أخبار اليوم، حصل على مركز أول في مسابقة إبداع مراكز شباب في شعر الفصحى، حصل على مركز أول في مسابقة أمير شعراء الجامعات المصرية "وجه بحري"، حصل على مركز أول في مسابقة الملتقى الصيفي لوزارة الشباب والرياضة.
وقال علاء شكر..
مَنْ أَنْتَ؟ قالتْ، قُلْتُ : مَنْجَمُ شاعرٍ
قد جاءَ يعشقُ منجمَ الألماس
ماالعشقُ؟ صاحَتْ، صِحتُ: حِضنٌ دائمٌ
لكنَّهُ حضنٌ بغير مِساسِ
قالت: أتعشقُني؟ أجبتُ، تنفَّسَتْ
قلت: المُوسيقى الحقُّ فِي الأنفاسِ
واختتمت الأمسية بالشاعر كريم النحاس، حاصل على ليسانس آداب قسم فلسفة جامعة سوهاج، حاصل على مسابقة الشعر جامعة سوهاج عدة مرات، حاصل على المركز الثاني فى مسابقة الشعر أسبوع شباب المدن الجامعية، له ديوان تحت الطبع.
وقال كريم النحاس..
يَا مِلْحَ دَمْعِيْ
وَيَا أَوْجَاعَ أَشْيَائي
يَا نَغْزَةَ القَلْبِ بَيْنَ الدَّاءِ وَالدَّاءِ
أَقْلَعْتُ عَنْكِ
وَقُلْتُ الآنَ أَمْسَحُهَا مِن مُعْجَمِي
فَبَكَتْ فِي الحَالِ أَسْمَائي
مِنْ أَوَّلِ الحُزْنِ
لِلْمَوتِ الأَكِيدِ
أَرَى سَيفَ الغِيَابِ مُضِيئًا
بَينَ أَشْلَائي