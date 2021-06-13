الأحد 13 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تفاصيل أمسية فنية لـ3 شعراء ببيت الشعر بالأقصر

جانب من الأمسية
جانب من الأمسية

نظم بيت الشعر بالأقصر مساء أمس السبت ١٢ يونيو ٢٠٢١ أمسية شعرية لثلاثة شعراء: الشاعر حسن العتماني والشاعر كريم النحاس والشاعر علاء شكر، وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسن عامر منسق الأنشطة الثقافية ببيت الشعر.

 

بدأت الأمسية بالشاعر حسن العتماني شاعر من مواليد محافظة قنا حاصل على بكالوريوس تجارة قسم اللغة الإنجليزية من معهد القاهرة الجديدة العالي بالتجمع الأول عام ٢٠١٨، حاصل على جائزة إقليم جنوب الصعيد فرع القصيدة الفصحى عام ٢٠١٨.

 

وقال حسن العتماني..

سِيروا 

سَيَعرِفُنا الطريقُ بِشَامَـةْ

للحُزنِ إن سَكنَ الفوادَ

وَسَامَـةْ

قولوا لخطوتكم:

ستُقْسِمُ شَوْكةٌ في الوَردِ أَنَّ الخِضْر

ضَمَّ غُلامَـهْ

سيبوا على رمل الطريقِ تَذَاكِرَاً

فبها سيَحجزُ "عَارِفٌ"

أَوْهامَـهْ 

وتلاه الشاعر علاء شكر شاعر فصحى من مواليد محافظة كفر الشيخ صدر له ديوان العازف عن دار أخبار اليوم، حصل على مركز أول في مسابقة إبداع مراكز شباب في شعر الفصحى، حصل على مركز أول في مسابقة أمير شعراء الجامعات المصرية "وجه بحري"، حصل على مركز أول في مسابقة الملتقى الصيفي لوزارة الشباب والرياضة.

 

وقال علاء شكر..

مَنْ أَنْتَ؟ قالتْ، قُلْتُ : مَنْجَمُ شاعرٍ

قد جاءَ يعشقُ منجمَ الألماس

ماالعشقُ؟ صاحَتْ، صِحتُ: حِضنٌ دائمٌ 

لكنَّهُ حضنٌ بغير مِساسِ

قالت: أتعشقُني؟ أجبتُ، تنفَّسَتْ

قلت: المُوسيقى الحقُّ فِي الأنفاسِ

 

واختتمت الأمسية بالشاعر  كريم النحاس، حاصل على ليسانس آداب قسم فلسفة جامعة سوهاج، حاصل على مسابقة الشعر جامعة سوهاج عدة مرات، حاصل على المركز الثاني فى مسابقة الشعر  أسبوع شباب المدن الجامعية، له ديوان تحت الطبع.

وقال كريم النحاس..

يَا مِلْحَ دَمْعِيْ

وَيَا أَوْجَاعَ أَشْيَائي

يَا نَغْزَةَ القَلْبِ بَيْنَ الدَّاءِ وَالدَّاءِ

أَقْلَعْتُ عَنْكِ 

وَقُلْتُ الآنَ أَمْسَحُهَا مِن مُعْجَمِي

فَبَكَتْ فِي الحَالِ أَسْمَائي

مِنْ أَوَّلِ الحُزْنِ

لِلْمَوتِ الأَكِيدِ 

أَرَى سَيفَ الغِيَابِ مُضِيئًا

بَينَ أَشْلَائي

جانب من الأمسية
جانب من الأمسية
جانب من الأمسية
جانب من الأمسية
جانب من الأمسية
جانب من الأمسية
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حسن العتماني كريم النحاس علاء شكر حسن عامر بيت الشعر بالأقصر الشاعر حسين القباحي

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