«العدل للدراسات»: الحكومة تستهدف تطوير منظومة الإدارة في الشركات

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إعادة تشكيل مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام تستهدف تطوير منظومة الإدارة في الشركات.

أضاف عادل لـ"الدستور"، أن الحكومة تعمل علي تنمية الاستثمارات في الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في التطويرواعادة الهيكلة للشركات.

وأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الحكومة تعمل علي تنمية الإدارة في الشركات حاليا عبر الاستعانة بالكوادر من أصحاب الخبرات الإدارية.



وأصدر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

تضمن القرار تكليف الدكتور سعد مجاهد الراجحي للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، وتكليف محمد السعداوي للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، والدكتور وائل محمود يوسف للقيام بأعمال عضو منتدب مالي.

وتضمن القرار تكليف التالي أسماءهم للقيام بأعمال أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين: المستشار محمود فوزي عبد الباري، والدكتور جمال محمد مجاهد، ونيفين علي صبور، و حسام محمد عبد العزيز، والمهندس خالد منير الفقي (ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر)، إلى جانب ممثل وزارة المالية.