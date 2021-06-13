الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أصدقائى فوق الشجرة» كتاب جديد للفلسطينية هناء الرملى

أصدقائي فوق الشجرة
أصدقائي فوق الشجرة

صدر حديثًا عن دار نشر "كتبنا" للنشر والتوزيع كتاب "أصدقائي فوق الشجرة" للكاتبة الفلسطينية الأردنية هناء الرملي، حيث يأتي الكتاب في 120 صفحة من القطع المتوسط. 

يتناول الكتاب قصة الطفل رامي، وذلك من وحي الحروب واللجوء، والأطفال الضحايا الذين عاشوا واقعا مريرا من الدمار والتهجير واليتم والإعاقات الجسدية.

ويطرح الكتاب موضوع تقبل الأطفال اللاجئين في مجتمعات جديدة والتأقلم مع الحياة فيها، وتحويل المحن إلى منح وفرص للتغيير، وابتكار الأفكار الملهمة المحفزة التي ينتج عنها عمل جماعي مهم ومثمر ومستدام، حيث تدور الأحداث في حي واحد يجمع رامي بمجموعة من الأصدقاء بطريقة شيقة سريعة ومتتالية، تتضمن مجموعة من الصراعات والمواقف الإنسانية.

ويناقش الكتا  مجموعة كبيرة من القيم، مثل الانتماء والصداقة والتعاون والعمل الجماعي وتقبل الآخر والاختلاف والرفق بالحيوانات والطيور، وحماية البيئة وحب القراءة والكتب واستخدام الإنترنت بطريقة إيجابية ملهمة.

مزجت الكاتبة في النص الأضداد في حياة جيل الناشئين، الواقع والخيال، البكاء والضحك، التنمر والحب، الحرب والسلم، الوطن وبلد اللجوء، الإنسان والحيوان، الصحة والمرض، الخوف والإقدام، الجهل والعلم، القراءة والأمية، الجد واللعب، الإنترنت والعالم الافتراضي وحياة الواقع.

جدير بالذكر أن هناء الرملي كاتبة وباحثة متخصصة في شؤون الإنترنت الاجتماعية والثقافية، واستشارية ومحاضِرة ومدربة، ومهندسة استشارية دولية في شؤون الإنترنت للإعلام العربي والإعلام العالمي الناطق باللغة العربية.

صدر لها كتاب "أبطال الإنترنت" حول التنمر الإلكتروني والتحرش الجنسي عبر الإنترنت، ورواية "ميس طفلتي الافتراضية" التي تسلط الضوء على ظاهرة الاستغلال الجنسي للقاصرات عبر الإنترنت، إضافة إلى أنها مؤسسة ورئيسة جمعية كتابي كتابك لثقافة الطفل والأسرة في الأردن منذ عام 2009، التي تعمل على إنشاء مكتبات عامة في مخيمات اللاجئين وجمعيات رعاية الأيتام والمناطق النائية، وإقامة العديد من المشاريع تهدف إلى تشجيع القراءة.

هناء الرملي أصدقائي فوق الشجرة دار كتبنا قضايا أطفال اللاجئين المجتمعات الجديدة

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