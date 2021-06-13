الأحد 13 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 35% زيادة فى واردات مصر من السيارات خلال عام

واردات مصر من السيارات
واردات مصر من السيارات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من سيارات ركوب إلى حدود 332.3 مليون دولار خلال شهر مارس 2021  مقابل 191.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 141.2 مليون دولار خلال عام بنسبة 35.4%.

 

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من هواتف محمولة للأفراد ارتفعت أيضًا لـ 143.6 مليون دولار خلال شهر مارس من عام 2021 مقابل 120.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 22.8 مليون دولار، كما ارتفعت واردات غسالات لـ 3.061 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.031 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

 

بينما سجلت واردات مصر من تليفزيونات تراجعًا لـ 23.8 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 27.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض 3.4 مليون دولار خلال عام، وثلاجات من 13.9 مليون دولار لـ 12.8 مليون دولار.

 

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر  مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها  25.2 ٪.
  
ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة  43.5  ٪ حيـث بلغت 3.41  مليار دولار خـلال شهــر مارس  2021  مقابل 2.38  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، فيما ارتفعت قيمـة الواردات بنسبة  2.2 ٪ حيث  بلغت  6.10 مليار دولار خـلال شهر مارس 2021  مقابل  5.97 مليار دولار   لنفس الشهر من العام السابق. 

الاحصاء مصر واردات سيارات تليفون

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ننشر أماكن عروض الدورة الثامنة للمهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

تعرف على السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

زيادة موازنة الفئات الأولى بالرعاية ببرنامج تكافل وكرامة

«السينما التسجيلية» يستجيب لاقتراحات تنظيم فاعلية فى حب «شفيع شلبى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

مدحت بشاى

وعين الرضا عن كل عَيبٍ كَليلَةٌ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون ضد نتانياهو يعلنون انتصارهم عشية تصويت الكنيست على الحكومة الجديدة

الكنيست يصوت للمصادقة على الحكومة الإسرائيلية الجديدة

أقل من 24 ساعة على «حكومة تغيير» إسرائيلية.. أين نتنياهو الذي نعرفه؟