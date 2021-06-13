الإحصاء: 35% زيادة فى واردات مصر من السيارات خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من سيارات ركوب إلى حدود 332.3 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 191.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 141.2 مليون دولار خلال عام بنسبة 35.4%.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من هواتف محمولة للأفراد ارتفعت أيضًا لـ 143.6 مليون دولار خلال شهر مارس من عام 2021 مقابل 120.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 22.8 مليون دولار، كما ارتفعت واردات غسالات لـ 3.061 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.031 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

بينما سجلت واردات مصر من تليفزيونات تراجعًا لـ 23.8 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 27.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بانخفاض 3.4 مليون دولار خلال عام، وثلاجات من 13.9 مليون دولار لـ 12.8 مليون دولار.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 25.2 ٪.



ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 43.5 ٪ حيـث بلغت 3.41 مليار دولار خـلال شهــر مارس 2021 مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، فيما ارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 2.2 ٪ حيث بلغت 6.10 مليار دولار خـلال شهر مارس 2021 مقابل 5.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.