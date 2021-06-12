وزير المالية: حققنا فائضا أوليا بقيمة 104 مليارات جنيه

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استلم مصر وفيها موازنة عجزها 12.5%، ومجلس النواب سيناقش موازنة العام المالي الجديد غدا الأحد 2021-2022 وهي موازنة مستهدف عجز بها 6.7%، مشيرا إلى أنه لولا كورونا كان العجز سيكون تحت 5%.

ولفت وزير المالية، جاء ذلك في ندوة نظمها حزب «مستقبل وطن»، اليوم، تحت عنوان «الموازنة العامة.. الطموح والتحديات»، إلى أن وضع الدولة المصرية أصبح أفضل، حيث استطعنا تحقيق فائض أولي بنحو 104 مليارات جنيه، ولو لم تكن هناك أزمة كورونا لكان الوضع اختلف كثيرا.

وأكد وزير المالية، على أن أداء الدولة المصرية الاقتصادي لاقى تقديرا كبيرا من المؤسسات الدولية، حيث كنا من أفضل الدول التي تعاملت أفضل تعامل متوازن في ضوء أزمة كورونا، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أكد عليه أيضا صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على استمرار الانضباط المالي والسيطرة علي الدين، مؤكدا على أن مصر لا تعمل في جزر منعزلة وتضع في أولوياتها أن تكون صورتها أمام العالم منضبطة بجانب الوضع الأفضل في التصنيف السيادي.