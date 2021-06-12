الأحد 13 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر لمجلس الأمن: نقص مليار متر مكعب من المياه يفقدنا 290 ألف وظيفة

سامح شكري
سامح شكري

وجه سامح شكري وزير الخارجية، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن  الدولي المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، معلنا فيه اعتراض مصر على إعلان أثيوبيا الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل قبل التوصل لاتفاق ملزم.

وأكد خطاب «شكري» إلى مجلس الأمن أنه طوال عقد كامل ومنذ إعلان أثيوبيا في أبريل 2011، البدء في مشروع سد النهضة، دخلت مصر في مفاوضات مكثفة دعمت فيها حق أثيوبيا في التنمية بشرط عدم الإضرار بدول المصب وأن يتم التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة بينها وبين دول المصب وفقا لمبادىء القانون الدولي.

تداعيات كارثية لسد النهضة على مصر

وأوضح خطاب مصر إلى مجلس الأمن أن إصرار أثيوبيا على ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم وتنسيق مع دول المصب سيؤدي إلى تداعيات كارثية من بينها معاناة مصر من نقص في المياه سيصل إلى 123 مليار متر مكعب في العشرين سنة المقبلة، مما سيكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية كارثية.

وأشار الخطاب الموجه لمجلس الأمن إلى أن دراسات دولية وتقارير لخبراء أجانب أكدت أن نقص مليار متر مكعب واحد فقط من حصة مصر سيؤدي إلى خسارة حوالي 290 ألف فرد مصري لمصدر دخلهم، وبوار ما يعادل 130 ألف هتكار من الأراضي الزراعية (الهكتار يعادل 2.38 فدان)، وزيادة الوردات الغذائية بمعدل 150 مليون دولار سنويا، بجانب خسارة مصر لمنتجات ذراعية سنوية بقيمة 430 مليون دولار.

صورة من خطاب مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

ونوه الخطاب المصري لمجلس الأمن أن دراسة دولية أخرى حذرت من أن انخفاض الوظائف المرتبطة بقطاع الزراعة سيؤدي إلى زيادة الفقر وارتفاع حدة الاضطرابات الاجتماعية وكذلك الاضرار بالقطاعات الصحية، الأمر الذي سيدفع بهجرة أبناء الريف إلى المدن وكذلك إلى خارج مصر وخاصة الهجرة غير الشرعية، وكذلك توقع ارتفاع معدلات الجريمة الناجمة عن هذا الأمر.

مصر تخوض مفاوضات سد النهضة بحسن نية

وأكد خطاب الخارجية أن مصر خاضت وبحسن نية المفاوضات مع إثيوبيا وعبر كافة الوسائل والطرق سواء مفاوضات ثنائية أو ثلاثية أو دولية وكذلك قبلت بتولي الاتحاد الإفريقي قيادة المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) إلا أن أديس أبابا واجهت كل ذلك عبر سياسات المراوغة والعراقيل.

صورة من خطاب مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

وشددت الخارجية في خطابها لمجلس الأمن أن إثيوبيا افتقدت طوال هذه السنوات للإرداة السياسية من أجل الوصول إلى اتفاق متوزان بشأن سد النهضة، كما تسعى إلى فرض سياسة الهيمنة والأمر الواقع على حوض النيل.

مصر سد النهضه إثيوبيا خطاب مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة سامح شكري

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

تعرف على السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

الباز: التفاوض حتى النفس الأخير هو أسلوب مصر في ملف سد النهضة

مصر: مقترح واشنطن حول سد النهضة يمنح إثيوبيا الكهرباء بطاقة 80 % فى فترات الجفاف

يورو 2020.. فزع في ملعب مباراة الدنمارك وفنلندا بعد سقوط أريكسون مغشيًا عليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

مدحت بشاى

وعين الرضا عن كل عَيبٍ كَليلَةٌ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

أقل من 24 ساعة على «حكومة تغيير» إسرائيلية.. أين نتنياهو الذي نعرفه؟

فلسطين: نتنياهو يبحث عن الخلاص بدماء شعبنا حتى اللحظة الأخيرة

28 وزيرًا ويصوت عليها الكنيست غدًا.. تفاصيل تشكيل "حكومة التغيير" الإسرائيلية الجديدة