الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

10 سلع ترفع فاتورة الواردات لأكثر من 6 مليارات دولار

سلع
سلع

حدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التي رفعت القيمة الإجمالية للواردات إلى 6.10 مليار دولار خلال شهر مارس 2021، مقابل 5.97 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

وقال الجهاز، إن قيمة الواردات من منتجات البترول بلغت 442.7 مليون دولار خلال شهر مارس 2021، مقابل 229.9 مليون دولار خلال شهر مارس 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 92.5%، بينما بلغت قيمة الواردات من سيارات ركوب 33.24 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 191.2 مليون دولار خلال شهر مارس 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 73.9%.

وأضاف الجهاز، أن قيمة الواردات من أدوية ومحضرات صيدلة بلغت 249.7 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 227.7 مليون دولار خلال شهر مارس 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 9.7%، في حين أن قيمة الواردات من أشكال خام من ذهب بلغت 243 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 200.9 مليون دولار خلال شهر مارس 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 658.6%.

وأشار إلى أن قيمة الواردات من ذرة 239.5 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 200.9 مليون دولار خلال شهر مارس 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.2%، بينما بلغت قيمة الواردات من لدائن بأشكالها الأولية 230.3 مليون دولار خلال مارس 2021 مقابل 207.4 مليون دولار خلال شهر مارس 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11%.

ولفت إلى أن قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بلغت 209.6 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 192 مليون دولار خلال شهر مارس 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 9.2%، بينما بلغت قيمة الواردات من فول الصويا 151.3 مليون دولار خلال مارس 2021 مقابل 149.9 مليون دولار خلال مارس 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 18.9%.

وأوضح أن قيمة الواردات من أجهزة تليفون 143.6 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 120.8 مليون دولار خلال شهر مارس 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 18.9%، لافتًا إلى أن قيمة الواردات من خامات الحديد ومراكزاتها بلغت 109.2 مليون دولار خلال مارس 2021 مقابل 47.1 مليون دولار خلال مارس 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 131.7%.

الاحصاء واردات مصر منتجات البترول أدوية

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