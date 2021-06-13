عمال المصانع أكثر المصابين.. كل ما تريد معرفته عن التشنجات الحرارية

إذا كنت تتعرق بشكل مفرط بسبب ممارسة الرياضة أو العمل في بيئة حارة، فأنت معرض لخطر الإصابة بما يعرف بالتشنجات الحرارية.

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين"، فقد أكد الأطباء بأنها مؤلمة مثل تقلصات العضلات المعتادة، حيث تميل إلى الشفاء من تلقاء نفسها بعد فترة.

وأوضح الأطباء، أن تقلصات الحرارة مصحوبة بالغثيان والقيء وتغير مستوى الوعي لدي المصابين بها.



الأسباب الأكثر شيوعًا:

وفقًا للأطباء، تظهر التشنجات الحرارية عندما يفقد الجسم كمية كبيرة من الصوديوم، والذي يخرج في صورة العرق، ولهذا السبب بالتحديد تصيب التشنجات الحرارية الأفراد الذين يمارسون الرياضة بشكل مكثف أو لفترات طويلة من الوقت، ويمكن أن تحدث تقلصات الحرارة بشكل خاص إذا كانت السوائل التي تتناولها لا تحتوي على معدن الصوديوم.

كما يمكن أن يساعد التمرين في منطقة باردة أو مظللة أو جيدة التهوية في منع حدوث تقلصات الحرارة، بالإضافة إلى شرب السوائل المحتوية على الصوديوم.

وقد يعاني الشخص الجديد في بيئة العمل الحارة من تقلصات حرارية خلال الأيام القليلة الأولى، ولكن بمجرد أن يعتاد الجسم على البيئة الجديدة، ستتوقف المشكلة عن الظهور.

وأشار "الأطباء"، إلى أن الأشخاص الذين يعملون في بيئات حارة مثل المصانع معرضون أيضًا للتشنجات الحرارية، ولهذا السبب توفر الكثير من المصانع في جميع أنحاء العالم لموظفيها سوائل تحتوي على الصوديوم.

الأعراض الأكثر شيوعًا للتشنجات الحرارية:



تتميز التشنجات الحرارية بأنها لا إرادية ومؤلمة، فهي عبارة عن حركات اهتزازية للعضلات، حيث تميل إلى الحدوث بعد ساعات قليلة من ممارسة الفرد للتمارين الرياضية أو العمل في بيئة حارة تجعله يفقد الكثير من الصوديوم عبر الجلد عن طريق التعرق المفرط.

وفي معظم الأحيان، تؤثر التشنجات الحرارية على العضلات التي تتعب بسهولة من خلال التمرينات الرياضية الشديدة أو المخاض، مثل عضلات الربلة وعضلات الفخذ.

وهناك بعض العلامات التي تشير إلى احتمال إصابتك بالتشنجات الحرارية، أوالتي تشمل الصداع والغثيان والقيء والشعور بالإغماء وتغير مستوى الوعي وزيادة درجة حرارة الجسم وضيق التنفس وسرعة دقات القلب.

العلاجات الفعالة :



تميل التشنجات الحرارية إلى الزوال من تلقاء نفسها بعد فترة، ومع ذلك هناك أيضًا بعض الأشياء التي يمكن القيام بها للمساعدة في تخفيف تقلصات الحرارة، وتشمل:

1- إيقاف النشاط البدني الذي تسبب في حدوث تقلصات حرارية.

2- البقاء في مكان مظلل أو بارد لمنع ارتفاع درجة حرارة الجسم.

3- شد العضلات المتشنجة برفق.