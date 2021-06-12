الأحد 13 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب: العلاقة بين الأحزاب و«تنسيقية الشباب» تكاملية وليست تنافسية

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب

قال عمرو يونس، عضو مجلس النواب، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العلاقة بين الأحزاب والتنسيقية هى «علاقة تكاملية» وليست تنافسية، لافتًا إلى أننا أدركنا تعظيم هذه العلاقة من خلال 3 نقاط في الآونة الأخيرة أولها أننا بدأنا التوسع افقيًا في زيادة تمثيل الأحزاب داخل التنسيقية، لكي نتيح فرصة للأحزاب للمشاركة في التنسيقية وزيادة خبراتها ووضعنا شروطًا بأن يكون تمثيل الحزب بنسبة 25% من المرأة للتعرف علي أساليب العمل داخل التنسيقية.

أضافت يونس، خلال الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء»، أن النقطة الثانية أننا بدأنا في مؤتمرات ومنتديات  الشباب بدعوة الأعضاء من الأحزاب خارج التنسيقية لعمل معايشة داخل التنسيقية  لنقل الخبرات، لافتًا إلي أن النقطة الثالثة ترتكز أن كل المبادرات التي تتم علي أرض الواقع تكون بمشاركة الأحزاب ويتم مخاطبة رؤساء الأحزاب بدعمنا بعدد من شباب الأحزاب ونتيح فرصة للأحزاب للتعرف علي نظام العمل داخل التنسيقية حتي لا نتدخل في سير العمل داخل الأحزاب نفسها.

لنائب عمرو يونس تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب علاقة تكاملية لصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ثلاثة أعوام من البناء

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

تعرف على السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

الباز: التفاوض حتى النفس الأخير هو أسلوب مصر في ملف سد النهضة

مصر: مقترح واشنطن حول سد النهضة يمنح إثيوبيا الكهرباء بطاقة 80 % فى فترات الجفاف

يورو 2020.. فزع في ملعب مباراة الدنمارك وفنلندا بعد سقوط أريكسون مغشيًا عليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

مدحت بشاى

وعين الرضا عن كل عَيبٍ كَليلَةٌ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

أقل من 24 ساعة على «حكومة تغيير» إسرائيلية.. أين نتنياهو الذي نعرفه؟

فلسطين: نتنياهو يبحث عن الخلاص بدماء شعبنا حتى اللحظة الأخيرة

28 وزيرًا ويصوت عليها الكنيست غدًا.. تفاصيل تشكيل "حكومة التغيير" الإسرائيلية الجديدة