نائب: العلاقة بين الأحزاب و«تنسيقية الشباب» تكاملية وليست تنافسية

قال عمرو يونس، عضو مجلس النواب، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العلاقة بين الأحزاب والتنسيقية هى «علاقة تكاملية» وليست تنافسية، لافتًا إلى أننا أدركنا تعظيم هذه العلاقة من خلال 3 نقاط في الآونة الأخيرة أولها أننا بدأنا التوسع افقيًا في زيادة تمثيل الأحزاب داخل التنسيقية، لكي نتيح فرصة للأحزاب للمشاركة في التنسيقية وزيادة خبراتها ووضعنا شروطًا بأن يكون تمثيل الحزب بنسبة 25% من المرأة للتعرف علي أساليب العمل داخل التنسيقية.

أضافت يونس، خلال الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء»، أن النقطة الثانية أننا بدأنا في مؤتمرات ومنتديات الشباب بدعوة الأعضاء من الأحزاب خارج التنسيقية لعمل معايشة داخل التنسيقية لنقل الخبرات، لافتًا إلي أن النقطة الثالثة ترتكز أن كل المبادرات التي تتم علي أرض الواقع تكون بمشاركة الأحزاب ويتم مخاطبة رؤساء الأحزاب بدعمنا بعدد من شباب الأحزاب ونتيح فرصة للأحزاب للتعرف علي نظام العمل داخل التنسيقية حتي لا نتدخل في سير العمل داخل الأحزاب نفسها.