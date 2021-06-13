«الإحصاء»: 13% زيادة فى تحويلات المصريين بالخارج خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن تحويلات المصريين بالخارج الخاصة والرسمية ارتفعت إلى 15.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2020-2021، مقابل 13.7 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة نسبتها 13.1% خلال عام.

ولفت تقرير "التعبئة والإحصاء" إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت 7.5 مليار دولار خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2020-202 مقابل 8 مليارات دولار خلال الربع السابق عليه من العام نفسه، بينما كانت التحويلات قد بلغت 6.7 مليار و7 مليارات دولار خلال الربعين الأول والثانى من العام السابق عليه بالترتيب.

وأضاف التقرير، أن التحويلات الخاصة للمصريين بالخارج ارتفعت إلى 7.441 مليار دولار خلال الربع الثانى من عام 2020-2021 مقابل 6.876 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بينما تراجعت التحويلات الرسمية إلى حدود - 283.4 مليون دولار خلال الربع الثانى من العام الحالى 2020-2021 مقابل +71.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام المالى السابق.

ومن ناحية أخرى، كشف تقرير الإحصاء، أن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 1.8 مليار دولار خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2020-2021 مقابل 2.6 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، لتتراجع نسبتها إلى الناتج المحلى الإجمالى من 0.7% لـ 0.5% خلال فترة المقارنة ذاتها.

كما ارتفع صافى استثمارات الحافظة فى مصر إلى 3.482 مليار دولار خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2020-2021 مقابل 2.255 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، فيما بلغ صافى استثمارات الحافظة فى الخارج 562.1 مليون دولار خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2020-2021 مقابل 16.8 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.