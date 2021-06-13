الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

زيادة موازنة الفئات الأولى بالرعاية ببرنامج تكافل وكرامة

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الموازنة الجديدة للوزارة، ستتضمن زيادة عدد فئات الأولى بالرعاية ببرنامج تكافل وكرامة، أي عدد أكبر من المسنين مثلًا وطلاب الجامعات، والميزانية حوالي 19 مليار جنيه، وعدد المستفيدين يقرب من 4 مليون أسرة، 14.3 مليون فرد، أي ما يقرب من 50% من الفقراء طبقًا لخريطة الدخل والإنفاق.

 

وأضافت الوزارة،  في تصريحات صحفية، أنه  جاري عمل قاعدة بيانات مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية ووزارة الأوقاف لجمع أموال البر مع أموال تكافل وكرامة وجزء من أموال الزكاة مع المنح الفردية لجعل الطلب والعرض وفق قاعدة بيانات واحدة شفافة، فلا يحصل أحد على ميزتين ولا يحرم أحد من أي ميزة.

 

وأضافت أن الوزارة تتيح منظومة شكاوى إلكترونيًا بشأن الانضمام لبرنامج تكافل وكرامة، ويجري متابعتها وتجويدها، إلى جانب التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام لتسجيل الحالات التي تتواصل مع القنوات الإعلامية للرد عليها.

 

وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي، الأحد القادم، لبدء صرف الدعم النقدى تكافل وكرامة عن شهر يونيه، وسط إجراءات احترازية مشددة، لأكثر من 3.4 مليون مستفيد.
 

وأعلنت وزارة التضامن، أنه سيتم بدء صرف الدعم النقدى لـ"كرامة" لأكثر من مليون و260 ألف مستفيد، بدءًا من يوم الأحد وحتى الثلاثاء، من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما سيتم صرف الدعم "تكافل" والذين يبلغ  عددهم ما يزيد على 2 مليون و109 آلاف أسرة مستفيدة اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 يونيو.

 

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على التحول الرقمي، لمساعدة المواطنين فى تسجيل بياناتهم أو الاستعلام عن خدمات الوزارة لتقليل التعامل بين الموظف والعامل  فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

على الجامعات وزيرة التضامن طلاب الجامعات وزيرة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية

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