الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مستثمر يكشف مزايا انعقاد منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية

محمود الشندويلي
محمود الشندويلي

أكد محمود الشندويلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن انعقاد منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الإفريقية بشرم الشيخ، جاء في توقيت مناسب بعد الإشادات التي حصل عليها الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية، إضافة إلى صمود الاقتصاد أمام التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

أضاف الشندويلي، لـ"الدستور"، أنه بالرغم من التداعيات التي أثرت على العالم بسبب كورونا إلاّ أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في مناخ الاستثمار بفضل التشريعات والقوانين التي أطلقتها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى التحسن الكبير التي شهدتها البنية التحتية والطرق والمواصلات.

توقع رئيس جمعية مستثمري سوهاج أن ينتج عن منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية جذب وزيادة عدد كبير من الاستثمارات الإفريقية في مصر، فضلاً عن زيادة نسبة صادرات مصر لهم وفقًا للخطة التي وضعتها الحكومة بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، مؤكدًا أن بلدان قارة أفريقيا مليئة بالخيرات والمقومات الطبيعية والبشرية.

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