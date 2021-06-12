السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تركيا: تطعيم أكثر من 455 ألفًا بلقاح كورونا خلال 24 ساعة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، السبت، إجراء 455 ألفا و770 عملية تطعيم بلقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.


وأظهرت بيانات الوزارة أن إجمالي التطعيم بالجرعتين الأولى والثانية، ارتفع إلى 33 مليونا و247 ألفا و651، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.


يأتي ذلك في وقت سجلت فيه البلاد 75 وفاة و6 آلاف و76 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وأظهرت بيانات الوزارة ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 48 ألفا و668 والإصابات إلى 5 ملايين و325 ألفا و.435، كما ارتفعت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 5 ملايين و198 ألفا و57، إثر شفاء 5 آلاف و112 مصابا".

انقرة الصحة التركية لقاح كورونا تركيا

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