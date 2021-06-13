الفرق الفلسطينية تشعل مهرجان الطبول فى دورته الثامنة بالاغانى الوطنية

الفرق الفلسطينية تشعل مهرجان الطبول في دورته الثامنة وقامت بتقديم الأغاني الوطنية والعروض الفنية، وقام الجمهور بالتفاعل معاها ورفع أعلام مصر وأعلام فلسطين بجانب ترديد الأغاني الوطنية الفلسطينية معاها والهتاف باسم فلسطين.

وكانت الفرق الفلسطينية تحمل لفتات مكتوب عليها "السلام لكل العالم" بجانب رفع أعلام فلسطين التي كانت ترفرف في أرجاء مهرجان الطبول.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم اليوم السبت مهرجان الطبول الدولي للفنون الشعبية والتراثية بالقلعة في دورته الثامنة، وذلك تحت رعاية وزراة الثقافة، بعد غياب عاما كاملا إثر فيروس كورونا المستجد،

وتنطلق فعاليات مهرجان الطبول الدولي للفنون الشعبية والتراثية اليوم السبت الموافق 12 يونيو ويستمر حتى يوم 18 يونيو، ويعرض حفل افتتاح المهرجان من مسرح بئر يوسف بالقلعة، وتحل دولتا كولومبيا وجنوب السودان ضيف شرف المهرجان، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام".

وتفتح الأبواب لدخول مهرجان الطبول في تمام الساعة 6 والنصف مساء من خلال دعوات مجانية على بوابات الدخول، ذلك مع التشديد عل اتخاذ كافة الأجراءات الأحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المواطنين من خلال الالتزام بارتداء الكمامات الطبية واستخدام أدوات التعقيم.

وتشهد الدورة الثامنة من مهرجان الطبول مشاركة متميزة من 30 فرقة من: "مصر ـ سوريا ـ كولومبيا ـ - الفلبين - إندونيسيا - السودان - جنوب السودان - بنجلاديش - باكستان - اليمن - الكونغو الديمقراطية - فلسطين" بالأضافة لبعض الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر لتقديم تراث دولهم وفنونها.

ويضم المهرجان العديد من الفعاليات من ضمنها إقامة الورش الفنية الدولية، الأولى في حفل الافتتاح والثانية في حفل الختام بالقلعة، والأخرى في بعض أماكن العروض المختلفة، والتي يشارك فيها جميع الفرق للاحتفال بالدورة الثامنة.

مهرجان الطبول

مهرجان الطبول