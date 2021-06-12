السبت 12 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: 473.7 مليون جنيه لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية بقنا

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 473.7 مليون جنيه لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية المحلية بمحافظة قنا، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.


أضافت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا تشمل أيضًا توجيه 399.2 مليون جنيه لتنفيذ برنامج تحسين البيئة، 334.3 مليون جنيه لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات، 77.5 مليون جنيه لبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفنى، و42.8 مليون جنيه لبرنامج التنمية الحضرية والريفية.

أشارت التخطيط إلى أن الإجمالى قرى محافظة قنا يبلغ 152 قرية، ويمتد إجمالى أطوال شبكات الطرق 6675 كم منها 5582 كم أطوال شبكة الطرق المرصوفة بمديريات الطرق تمثل 83.6% لإجمالى شبكة الطرق داخل المحافظة، و3.9% من إجمالى شبكة الطرق بمحافظات الجمهورية.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة قنا يصل إلى  323 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 6,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 59% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,5% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة قنا بخطة عام 20/2021 ، تم توجيه استثمارات بقيمة 2,7 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 41%، ويخص قطاع التنمية المحلية 1,3 مليار جنيه بنسبة 19,7%، إلى جانب توجيه 650,5 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 10%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي استثمارات بقيمة 507,6  مليون جنيه بنسبة 7,7%، وتوجيه 275,4 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 4,2%، بالإضافة إلى توجيه 1,1 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 17,4%.

التخطيط مشروعات قنا الخطة الاستثمارية التنمية الاقتصادية

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