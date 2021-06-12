سامي سعد: بروتوكول تعاون مع اتحاد المقاولين الفلسطنيين لإعمار غزة

وقع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، السبت، بروتوكول تعاون مع اتحاد المقاولين الفلسطيني لبحث آليات تجهيز دخول الشركات المقاولات المصرية للمشاركة فى المبادرة المصرية لإعادة أعمار غزة، كما تشمل بنود البروتوكول آلية ترتب قطاع التشييد والبناء المصري مع نظيره بغزة وقفاً للمهندس محمد سامي سعد.

قال محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لـ«الدستور» إن الاتحاد يبحث فرص المشروعات المطروحة لإعادة إعمار غزة عقب إزالة آثار الدمار الذي لحلق بها أثناء القصف، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من وفد رفيع المستوي لتغادر مساء اليوم إلي غزة لتقييم حجم المشروعات المتضررة، لتنفيذ لخطة إعادة الإعمار.

أضاف أنه سيتم تحديد أولية فرص مشروعات إعادة الإعمار للمشروعات العاجلة بغزة، موضحًا أن هناك مشروعات ذات أولية سيتم البدء بها سواء فى مشروعات البنية التحتية أو مشاريع الطرق وإعادة إصلاح المنشآت التعليمية والسكنية والصحية.

أوضح سامي أن البروتوكول يتضمن بند الشراكة بين الشركات المقاولات المصرية والفلسطينية، وهناك بند يتضمن تنفيذ مشروعات إعادة الأعمار لشركات المقاولات المصرية الكبرى، كما شمل البروتوكول مشاركة الشركات المقاولات الصغيرة مع نظيرتها لتنفيذ بعض الأعمال.