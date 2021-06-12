السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

دار كيان تصدر «سندر» للأمريكية «ماريسا ماير» وترجمة ضحى صلاح

غلاف الرواية
غلاف الرواية

يصدر قريبًا عن دار كيان للنشر والتوزيع رواية "سندر" تأليف الروائية الأمريكية الشهيرة ماريسا ماير، ومن ترجمة ضحى صلاح، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، والذي حددته هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ 15 من يوليو المقبل.

تقول ضحى صلاح عن الرواية: “هل فكرت يومًا كيف ستبدو حكاية سندريلا لو ولدت في مستقبل بعيد؟ تعيد ماريسا ماير كتابة أحد أشهر القصص الشعبية باحترافية شديدة؛ فسندريلا المستقبلية فقيرة، متبناة، تعمل كميكانيكي لإعالة زوجة أبيها بالتبني وبناته”.

وتضيف: "وفي الوقت نفسه تكافح في مجتمع يعتبرها مواطنًا من الدرجة الثانية لكونها "سايبورغ" أو نصف آلة ونصف انسان، لكن عندما تتقاطع حياتها مع الأمير الوسيم "كاي"؛ تجد نفسها في وسط صراع شديد بين إخبار  خطير ورغبات ملكة شريرة.

وتواصل: "سندريلا المستقبلية "سندر" عالقة بين الكثير من الصراعات، الواجب والحرية، الولاء والخيانة، والآن يجب عليها كشف أسرار عن ماضيها الغامض كي تتمكن من حماية مستقبل الأرض، الذي تفشى فيه أحد أكثر الأوبئة المميتة، وكان أول ضحاياه هو والدها بالتبني".

أما عن المؤلفة "ماريسا ماير فهي روائية أمريكية معاصرة، أصدرت روايتها الاولى "سيندر" في يناير 2012، وهي الرواية الأولى في سلسلتها "سجلات القمر"، وتتكون من أربعة أجزاء، وكتابين منفصلين تابعان للسلسلة كقصص فرعية، وأصدرت أيضًا سلسلة مقتبسة من حكاية الملكة الحمراء في رواية "أليس في بلاد العجائب، وأخيرا ثلاثية   "Renegades" والتي صدر أول أجزائها عام 2017 وأصبح أكثر الكتب مبيعًا حسب قائمة نيويورك تايمز بعد اسبوع واحد من صدوره.

أما عن ضحى صلاح فهي كاتبة ومترجمة مصرية، تعمل في مجال كتابة الإعلانات والترجمة، صدر لها روايات "فانيلا" عن دار كيان، "عزيزي السيد جي" عن دار أكتب، "رسول القمر" عن دار كيان، "سهم غرب" عن دار كيان، "لون مثالي للغرق" عن دار "ن".

سيندر دار كيان ماريسا ماير ضحى صلاح معرض القاهره الدولي للكتاب

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