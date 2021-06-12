السبت 12 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

نائبة: لجان التنسيقية النوعية بدأت بـ7 وزادت مع تعدد التخصصات

سها سعيد
سها سعيد

قالت سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ثورة 30 يونيو حققت أكثر مما حققته ثورة يناير، لافتة إلى أن ميلاد التنسيقية يصادف نفس شهر ثورة ٣٠ يونيو.


أوضحت سها، خلال كلمتها فى الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مساء السبت بعنوان: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء"،  أن اللجان النوعية بالتنسيقية بدأت بـ 7 لجان، وزادت بزيادة التخصصات، وذلك بعد توسع الملفات للخروج بمخرجات ودراسات مدروسة كل في تخصصه.

أشارت إلى أن اللجان تتطور في كل مرحلة بحسب ما نحتاجه من دراسات، موضحة أن التنسيقية من الكيانات التي شجعت على المشاركة في التعديلات الدستورية.

أضافت أنه من قواعد التى تم إرساها فى اليوم الأول داخل التنسيقية هى تجنب الخلافات والتشاور والتحاور حول الموضوعات المختلفة، وتم التركيز على المهارات المختلفة والصالات الأنسانية والموضوعية، وهو ما كسر حاجز التصلب والتشرذم داخل الآراء، ونترك المساحة والحرية أثناء مناقشة الموضوعات والقضايا، مشيرة إلى أن يربط الأعضاء داخل التنسيقية الترابط والود.

النائبة سها سعيد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ثورة 30 يونيو اللجان النوعية بالتنسيقية التعديلات الدستورية

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