السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب: «التنسيقية» تمتلك «بيت خبرة» قائم على مراكز أبحاث ودراسات

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال محمود مسلم، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، إن تنسيقية شباب الأحزب والسياسيين تمتلك «بيت خبرة» قائم علي مراكز أبحاث ودراسات في كافة المجالات والقضايا وأصبح هناك أعضاء معروفين بالاسم  في المجتمع المصري، لافتًا إلي أن المتميز في التنسيقية تحقيق  التكامل والتنوع بين أعضائها، مشيدًا بأداء أعضاء التنسيقية واصفًا إياه بـ«الأداء المبشر».

أضاف مسلم خلال الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب تحت عنوان «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. 3 أعوام من البناء»، أنه علي الرغم أنأعضاء التنسيقية لا يمثل  أكثر 5%  تحت قبة البرلمان إلا أنهم من أبرز الكتل السياسية في الحياة السياسية والبرلمانية وتأثيرهم من حيث الأداء أكبر من العدد في التصويت علي القرارات والقوانين، ناصحًا أعضاء التنسيقية بأن يستمروا في التواصل  والتفاعل مع المواطنين في المجتمع المصري، لافتًا إلى أن البلد دفعت ضريبة كبيرة بسبب الأهواء الشخصية لبعض السياسيين لم يحسموا أمرهم من أحداث كبيرة مرت بها البلاد.

النائب محمود مسلم رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ التنسيقية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ثلاثة أعوام من البناء الأحزاب الحياة السياسية

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