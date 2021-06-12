أحمد عواض يتفقد قصر ثقافة وادى النطرون في البحيرة (صور)

تفقد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قصر ثقافة وادى النطرون، وذلك للوقوف على أعمال المستجدات بالقصر من مخازن وجراج سيارات القوافل الثقافية والمسارح المتنقل بالقصر.

كما شاهد التجهيزات النهائية قبيل بداية العرض المسرحى "رصد خان" لفرقة قصر ثقافة وادى النطرون المسرحية، من إنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية، تأليف محمد على إبراهيم، إخراج حسين عبد الكريم، ديكور وملابس مروان السيد، ألحان محمد شحاته، أشعار على أبو المجد، بطولة فرقة قصر ثقافة وادى النطرون محمود ذكى، محمد حسن أمين، ندى نبيل، وباقه من الشباب المبدع والتى تعرض حاليا على مسرح القصر.

كما قام عواض بجولة تفقدية داخل أروقة القصر رافقه خلالها أعضاء لجنة المسرح، محمد عبد الحافظ ناصف، محمود حامد، شادى سرور.

أما عن الهيئة العامة لقصور الثقافة والتي يترأسها الدكتور أحمد عواض فهي هيئة مصرية تهدف إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.

وأنشئت الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر في بادئ الأمر تحت مسمى الجامعة الشعبية عام 1945، وتغير اسمها في 1965 إلى جهاز الثقافة الجماهيرية، وفي 1989 صدر القرار رقم 63 لتتحول إلى هيئة عامة ذات طبيعة خاصة، وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقافة وتابعة لوزارة الثقافة.

تهدف الهيئة إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافى وتوجيه الوعى القومى للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والفنون التشكيلية وخدمات المكتبات في المحافظات من خلال بيوت وقصور الثقافة والمكتبات وذلك على النحو التالى..:

في مجال الثقافة العامة : تنشيط الحركة الأدبية في المحافظات وإذكاء روح البحث والابتكار وتبنى الأفكار المستحدثة وتشجيع الدراسات الحرة، وفي مجال المسرح : الاهتمام بنشر الثقافة المسرحية بين الجماهير والإشراف الفنى على النشاط المسرحى بالمحافظات، وفي مجال الموسيقى : رفع مستوى التذوق بين الجماهير ورعاية المواهب بالمحافظات، وفي مجال الفنون الشعبية والحرف البيئية : دراسة الفن الشعبي بمدلوله الواسع من أدب ومأثورات شعبية زخرفية وفنون صناعية شعبية وغناء ورقص وموسيقى في كل بيئة والإشراف الفنى على فرق الفنون الشعبية بالمحافظات، وفي مجال الثقافة السينمائية : إعداد الدراسات العلمية والفنية عن السينما ونشر دليل سنوى وكتب ونشرات ومجلات عن الثقافة السينمائية وإقامة المهرجانات والمسابقات وأسابيع الأفلام والإشراف على نوادى السينما بالمحافظات وإنتاج الأفلام التسجيلية وأفلام الأطفال بهدف التثقيف الجماهيرى، وغيرها الكثير من الانشطة الأخرى.

أحمد عواض يتفقد قصر ثقافة وادى النطرون

أحمد عواض يتفقد قصر ثقافة وادى النطرون

أحمد عواض يتفقد قصر ثقافة وادى النطرون