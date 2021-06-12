الأرجنتين ترخص للقاح كونفيديسيا الصينى الأحادى الجرعة

وافقت هيئة تنظيم الأدوية في الأرجنتين على استخدام لقاح كونفيديسيا المضاد لكوفيد الذي طوره المختبر الصيني "كانسينو بيولوجيكس"، وفق إشعار نُشر في الجريدة الرسمية السبت.

ومنحت الإدارة الوطنية للأدوية والتكنولوجيا الطبية في الأرجنتين موافقة "طارئة" على اللقاح ذي الجرعة الواحدة.



وكانت وزارة الصحة أعلنت الجمعة أن الحكومة الأرجنتينية تمضي قدما في المفاوضات مع مختبر "كانسينو" لشراء 5,4 ملايين جرعة من كونفيديسيا "بحسب توافرها".

لا يتطلب اللقاح التجميد ويمكن تخزينه في درجات حرارة تصل إلى 8 درجات مئوية، ما يسهل نقله واستعماله.

وتلقى حوالى 25 بالمئة من إجمالي 45 مليون أرجنتيني جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، ولم يحصل معظمهم على جرعة ثانية.

وسجلت الأرجنتين أكثر من 84 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا من بين أكثر من أربعة ملايين إصابة.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.