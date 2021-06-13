«تعليم أسوان» يطالب طلاب الشهادة الإعدادية بعدم الانصياع وراء الروابط الوهمية

أجري الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم السبت، جولة تفقدية داخل لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات، للإطمئنان على سير العمل، حيث تابع اللمسات النهائية من تصحيح مواد (الدراسات الاجتماعية - العلوم - اللغة الإنجليزية)، وذلك تمهيدًا لدخول هذه المواد مرحلة المراجعة.

وشدد "القبيصي"، على ضرورة أن يتحرى المصححون والمراجعون لدرجات الطلاب الدقة والشفافية، وأن يعمل الجميع لصالح الطالب، حتى يحصل كل طالب على حقه، مُشيدًا بالجهد المذول من قبل المصححين.

وخلال هذه الجولة، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان الكنترول، مشيدًا بالسرعة والانضباط وأثنى على النظام وطريقة العمل التي يسودها روح الفريق، واصفًا إياهم بـ«خلية النحل»، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد حتى يتم إعلان النتائج قريبًا وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور.

وطالب أبنائه الطلاب وأولياء أمورهم بعدم الانصياع وراء الشائعات التي تتعلق بإعلان النتيجة والروابط الوهمية التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن أعمال التصحيح مازالت قائمة، وأنه فور انتهاء الكنترول من أعماله سيتم اعتماد النتيجة من المحافظ ونشرها على الصفحات الرسمية للمحافظة والمديرية، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.

ومن جهة أخرى، تواصل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتطوير الشامل للريف المصري "حياة كريمة" جهودها الميدانية لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية داخل القرى المستهدفة بكافة أنحاء المحافظة.

و أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم البدء فى معاينة مواقع محطات رفع الصرف الصحي لقرى مركز نصر النوبة، والتي تم إدراجها ضمن المبادرة بإجمالي 9 وحدات محلية قروية رئيسية و 46 قرية أم وتابع، وتستهدف خدمة نحو 143 ألف و 500 نسمة بإشراف من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وبعد الوقوف على الاحتياجات الجماهيرية من خلال جلسات الاستماع داخل هذه القرى، والتي تأتي ضمن 31 قرية رئيسية و103 قرية فرعية و 377 نجع وكفر وعزبة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

وأوضح محافظ أسوان، أنه تم إسناد مشروعات الصرف الصحي بقرى (عنيبه - أرمنا - مصمص - إبريم - قورتة أول- قورتة ثالث- كشتمنة شرق- كشتمنة غرب - السيالة- المحرقة- وادى العرب- دابود - دهميت - الأمبركاب - الدكة - البراعم - والأمل) في حضور مهندسي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وإستشاري الهيئة بالقاهرة، وبإرشاد المجالس القروية، وذلك تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز نصر النوبة.