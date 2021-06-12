السبت 12 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: 556.9 مليون جنيه لرصف طرق داخلية بأسيوط

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 556.9 مليون جنيه لرصف طرق داخلية بمحافظة أسيوط ، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.
وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة أسيوط شملت أيضًا توجيه 106.2 مليون جنيه لخدمات تحسين البيئة بالمحافظة، و103 مليون جنيه لخدمات الأمن والأطفاء والمرور، و59 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات إنارة، و16.2 مليون جنيه لتدعيم إحتياجات الوحدات المحلية.
وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن عدد قرى محافظة أسيوط يبلغ 236 قرية، فيما يبلغ إجمالى أطوال شبكات الطرق 5943 كم منها 4212 كم أطوال شبكة الطرق المرصوفة بمديريات الطرق تمثل 71% لإجمالى شبكة الطرق داخل أسيوط و 2.2% من إجمالى شبكة الطرق بالجمهورية.
يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة أسيوط يصل إلى 392 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 7,1 مليار جنيه بنسبة زيادة 16% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2.8% من الاستثمارات العامة الموزعة.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسيوط بخطة عام 20/2021 ، تم توجيه استثمارات بقيمة 2,5 مليار جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 34,5%، ويخص قطاع البترول 741 مليون بنسبة 10,4%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 841,2 مليون جنيه بنسبة 11,8%، ويخص قطاع النقل 1,3 مليار جنيه بنسبة 17,7%، وقطاع التعليم العالي 644 مليون جنيه بنسبة 9%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 16,7%.

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