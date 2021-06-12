السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

عاكوم: اعتذار الحريرى عن تشكيل الحكومة يتوقف على مبادرة نبيه برى

الصحفي اللبناني فادي
الصحفي اللبناني فادي عاكوم

قال الكاتب الصحفي اللبناني فادي عاكوم، إن اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة فكرة مطروحة، وتم مناقشتها خلال اجتماعه بدار الفتوى، اليوم، لافتا إلى أنه المنتظر خلال الساعات المقبلة أن تسفر المعطيات عن القرار النهائي بناء على المبادرة التي يقدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأضاف «عاكوم» في تصريحات لـ«الدستور»: «يبدو أن الساعات المقبلة هي التي ستقرر موقف الحريري النهائي، والمشكلة التي تجعل الجميع يتمهل في اتخاذ قرار الاعتذار، الخوف من تكرار المسألة من جديد أو تكرار حكومة حسان دياب، أو تكون حكومة لحزب الله، أو التيار الوطني الحر».

من جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، بعد خروجه من اجتماع دار الفتوى، السبت، إن البلد يتدهور اقتصاديا واجتماعيا، وعيننا وعين المفتي دريان على البلد، مكتفيا بهذه العبارات دون أن يجيب عن أسئلة الصحفيين، للمشاركة في اجتماع المجلس الشرعي الأعلى.

وتابع أنه "أبلغ المفتى بما حصل معه خلال فترة تكليفه بتشكيل الحكومة".

فيما ذكر بيان لمكتب الحريري أنه عقد مع مفتي الجمهورية خلوة، انتقلا بعدها للمشاركة في اجتماع المجلس الشرعي الأعلى.

وتابع: «يتناول اجتماع المجلس الشرعي البحث في المستجدات السياسية والأوضاع العامة ولا سيما ملف تشكيل الحكومة».

وأفادت مصادر لبنانية، السبت، بنية رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري الاعتذار عن تشكيل حكومة مطلع الأسبوع المقبل.

وأكدت المصادر أن اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة بات شبه محسوم، بعدما وصلت مباحثات التشكيل مع فريق رئيس الجمهورية ميشال عون إلى حائط سد.

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