الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

هبوط أرضى بشارع الأميرة فوزية بشبرا الخيمة

هبوط أرضى
هبوط أرضى

شهد شارع الأميرة فوزية بشبرا البلد التابعة لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية هبوطًا أرضيًا، وانتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون حول الهبوط لحين إصلاحه منعا لتضرر السيارات والمارة.  

وتلقى حي غرب شبراالخيمة بلاغًا بوقوع هبوط في شارع الأميرة فوزية، وانتقل رئيس الحى اللواء سامى علام  ومعه المتابعة والإشغالات والصرف الصحي إلى موقع الهبوط، وتمت الاستعانة بمعدات الحي في نقل كميات الرمال للردم والتعامل مع الهبوط بما لا يؤثر على حركة السير في الشارع والمنطقة.

وتقوم  اللجنة المكلفة بالمعاينة  لمعرفة أسباب الهبوط ومعالجته، والمشكلة من الحي وجميع شركات المرافق (الكهرباء والغاز والتليفونات والمياه والصرف الصحي والحماية المدنية)، وكلف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رئيس الحي بعرض تقرير كامل عن الهبوط ومعرفة أسبابه.

وفي وقت سابق، أعلنت الأجهزة التنفيذية في حي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وقوع هبوط أرضي فى شارع 25 بالحي في تقاطع مع طريق بيجام.

وقال اللواء سامى علام، رئيس حي غرب، إن الهبوط وقع في تقاطع شارع 25 مع طريق بيجام بفعل الطبيعة ولم تحدث أي انفجارات في شبكات المياه أو قطع لأي مرافق وإنما حدث تآكل في القشرة الأرضية ما أدى إلى الهبوط. 

وأوضح أنه تمت الاستعانة بمعدات الحي في نقل كميات الرمال لردم الحفرة والتعامل مع الهبوط بما لا يؤثر على حركة السير في الشارع والمنطقة.

وتفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية،  موقع الهبوط المفاجئ بشارع 25 بحي غرب شبرا الخيمة، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

وتابع المحافظ موقع الهبوط مع اللجنة المكلفة لمعرفة أسباب الهبوط ومعالجته والمشكلة من الحي، وجميع شركات المرافق (الكهرباء والغاز والتليفونات والمياه والصرف الصحي والحماية المدنية)، وكلف الهجان، رئيس الحي بعرض تقرير كامل عن الهبوط ومعرفة أسبابه.

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