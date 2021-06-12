وزير المالية ضيف «مستقبل وطن» في ندوة «موازنة الطموح والتحديات» (صور)

نظم حزب مستقبل وطن، ندوة السبت، تحت عنوان "الموازنة العامة.. الطموح والتحديات "، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، وفخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بعددا من المحافظات، وقيادات وزارة المالية.

في بداية الندوة، رحب أشرف رشاد بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤكدًا أنه نموذج رائع ونكن له كل تقدير، خاصة أنه من الوزراء الذين يعملون 24ساعة فى اليوم علي مدار أيام الأسبوع.

أوضح رشاد: "كان هناك حرص على أن تكون هذه الندوة بحضور نواب الحزب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ دون حضور القيادات التنظيمة بالحزب، لإتاحة الفرصة الأكبر من الاستفادة من هذا الملف المتخصص من قبل وزير المالية والذي يملك خبرات قوية.

ولفت زعيم الأغلبية بمجلس النواب إلى أن الموازنة من أهم الموضوعات التى تطرح دائمًا سنويا بمجلس النواب، مؤكدا علي أنه من خلال الإدارة الرشيدة سنصل لكل ما نحتاجه من الموازنة قائلا:"بالإدارة الرشيدة سنصل للأفضل فى الموازنة للمقدار الأفضل للدولة المصرية".

من جانبه، أشاد وزير المالية بالتنسيق والتعاون والتفاهم الكبير بين وزارة المالية ومجلس النواب، وفي القلب منه لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، مؤكدا علي أن الأمر في النهاية بأن الحكومة مهما خططت ووضعت رؤي واستراتيجيات لابد أن يعرض الأمر علي السلطة التشريعية، حيث التوافق والتفاهم بين السلطتين يساعد علي التقدم دائما للأمام.

ووجه وزير المالية الشكر لمجلس النواب علي تعاونه وتحمله المسؤولية التاريخية فى عملية الاصلاح الاقتصادي، مؤكدا علي أنه لولا تعاون مجلس النواب، ما كنا وصلنا لحد هذا الاستقرار والانضباط المالي، مؤكدا علي أن وزارة المالية بها فريق عمل متكامل، ويتم العمل بشكل مؤسسي وأنه لا يعمل بمفرده ولكن يستكمل جهود من سبقه من وزراء المالية السابقين، ومن ثم المسؤولية فى وزارة المالية تضامنية كفريق عمل متكامل من أجل الأفضل والأحسن.



وأكد معيط أن مصر بدأت الإصلاح الاقتصادي في 2016، بقرار صعب ولم يكن سهل، مشيرا إلي أنه من السهل أن يتم اتخاذ قرارات ولكن الصعوبة في تبعات هذه القرارات وهو الأمر الذي يتطابق مع قرار الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلي أنه يتفق مع الجميع فى أن القرار كان مؤلم وتبعاته مؤلمه ولكنه يحمينا من الأشد ألما مثلما نري في بعض الدول في الفترة الأخيرة مشيرا إلي أنه كان يشغل منصب في الحكومة قبل 2016، ولم يكن لدينا اعتمادات مالية لتوفير دواء فيروس سي قائلا:" الإصلاح الاقتصادي يحمينا من الأشد ألما، مستطردا، لكن الوضع سيكون أفضل، لابد وأن يكون لدينا أمل في غد أفضل"

وقال وزير المالية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استلم مصر وفيها موازنة عجزها 12.5%، ومجلس النواب سيناقش موازنة العام المالي الجديد غدا الأحد 2021-2022 موازنة مستهدف عجز بها، 6.7%، مشيراإلي أنه لولا كورونا كان العجز سيكون تحت 5%.

ولفت إلى أن وضع الدولة المصرية أصبح أفضل، حيث استطعنا تحقيق فائض أولي بنحو 104مليار، ولو لم تكن هناك أزمة كورونا كان الوضع إختلف كثيرا، مؤكدًا أن أداء الدولة المصرية الاقتصادي لاقي تقديرًا كبيرا من المؤسسات الدولية، حيث كنا أفضل الدول التي تعاملت أفضل تعامل متوازن فى ضوء ازمة كورونا، واجراءات الإصلاح الإقتصادي، وهو ما اكد عليه أيضا صندوق النقد الدولي، مشيرا إلي أن الحكومة تعمل علي استمرار الانضباط المالي والسيطرة علي الدين، مؤكدا علي أن مصر لا تعمل فى جزر منعزلة وتضع في أولوياتها أن تكون صورتها أمام العالم منضبطة بجانب الوضع الأفضل في التصنيف السيادي .

ولفت معيط إلي أن الحكومة تعمل علي أيضا مساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الانتاجية، مؤكدا علي تجاوزنا المرحلة الصعبة، والآن نعمل علي الإصلاحات الهيكلية مشيرا إلي أن الدولة عملت علي تخفيف أعباء المرحلة الأولي من الإصلاح بدعم أصحاب المعاشات بالعلاوات الخمسة وزيادة أطباء الامتياز والمهن الطبية، مؤكدًا أن أولوية الحكومة في الوقت الحالي تحسين معيشة المواطن من النواحي، مشيرًا إلي أنه بجانب الانضباط المالي ومساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الانتاجية تأتي الخطوة الثالثة والحرص في أن ندعم جميع مجالات التنمية البشرية حيث التعليم والصحة وكل ما يخدم منظومة التنمية البشرية.

أوضح وزير المالية أن الإيرادات فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 ، 1365 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 19.3% من الناتج المحلي، بزيادة 76 مليارا و406 ملايين جنيه عن موازنة العام الحالي، وزادت بواقع ثلاثة أضعاف عن عام 2014/2015 التى كانت 465 مليار جنيه، مما يعكس مكانة الدولة المصرية خلال الفترة الحالية على الرغم من كم التحديات.



وتابع وزير المالية: "المصروفات فى مشروع الموازنة العامة الجديدة بلغت تريليون و 837 مليار جنيه، حيث شهدنا دعم الصناديق وأصحاب المعاشات بصورة كبيرة خلال عامين فقط 330 مليار جنيه، وهذا الأمر لم يحدث فى تاريخ مصر".

واستطرد الوزير:"العجز الكلى فى موازنة 2014/ 2015 بلغ 12.5% من الناتج المحلى، وفى الموازنة الجديدة 6.7% من الناتج المحلى، على الرغم من تحديات كورونا التى أثرت على كافة القطاعات بل وعلى مستوى دول العالم، مؤكدا أن معدل تزايد الإيرادات يسير بشكل أسرع، وهناك فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى لضمان عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى بداية من العام المالی 2022/2023 ، لافتا إلى أنه فى عام 2014 كان يتم استلاف ما يقرب من 90 مليار جنيه لدفع الأجور والمرتبات، بالإضافة للاستلاف من أجل خدمة الدين، ولكن فى الموازنة العامة الجديدة هناك فائض أولي على الرغم من الظروف الراهنة.



وقال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه فى ظل جائحة فيروس كورونا هناك ضبابية وتحديات قائمة على مستوى العالم، سواء كانت متمثلة فى استمرار الفيروس وتحوراته، مما يلقى ببعض المخاطر ويمثل تحدى أمام صانع القرار، إضافة إلى أنه لا توجد عدالة في توزيع اللقاحات بين الدول وبالتالى تعافى الدول لن يكون بنفس الايقاع، بجانب أسعار السلع، سواء النفط، أو المعادن بصفة عامة والحاصلات الزراعية التى تتزايد أسعارها فى الأسواق العالمية.

وتابع الفقى:" هذه التحديات تلقي بالمسئولية على صانع القرار، ودائما ما يكون الهدف الرعاية والحماية الاجتماعية، ونحن فى فترة هامة تنعكس على صانع القرار ولعل مشروع الموازنة العامة واحدا من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير لدى صانع القرار".

وأكد مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزير المالية أحسن الاقتداء بسيدنا يوسف في إدارة خزائن مصر خلال الفترة الأخيرة وخاصة في ظل الظروف والتحديات الصعبة التى مرت بها البلاد علي مدار الفترة الماضية، حيث الإصلاح الاقتصادي وما تبعه من تقلبات مالية بالإضافة إلي كورونا التى لا تزال مستمرة معنا، مؤكدا علي أنه أحسن الاقتداء بسيدنا يوسف خاصة أن هذه المرحلة كانت تحتاج هذه الإدارة.

ووجه سالم الشكر للحزب علي حرصه علي عقد ورش العمل المستمرة مع ممثلي الحكومة بمختلف الملفات، حيث تعد وسيلة تواصل هامة بين السلطة التشريعية والتنفيذية وحزب مستقبل وطن، مؤكدا علي أن مثل هذه اللقاء تشهد مناقشات وتوضيحات تصب في الصالح العام، موجها الشكر لوزير المالية على حضوره الندوة.

من جانبه، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القوانين التى صدرت خلال السنوات الخمسة السابقة نتج عنها زيادة التحصيل الضريبي بواقع 40% دون فرض أية ضرائب جديدة على المواطنين، خاصة وأن اللجنة وحزب مستقبل وطن، والأحزاب التى تتفق فى الرؤية، لها نفس التوجه الخاص بعدم فرض ضرائب على المواطنين.

أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه تم التوافق بين اللجنة والوزارة بشأن إجراء تعديل على مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد بشأن توفير 4 مليار جنيه، ثلاثة منها للعلاج على نفقة الدولة وشراء المستلزمات الطبية ودعم المستشفيات الجامعية، ومليار جنيه حافز للمعلمين وأساتذة الجماعات، بالإضافة لإثابة موظفى الشهر العقارى للعمل فترة مسائية لتلبية احتياجات المواطنين فى هذه الخدمة الحيوية".



فى نهاية الندوة، قدم أشرف رشاد درع الحزب للوزير محمد معيط، تكريما له وتقديرا من الحزب، لدوره الوطنى وعلى ما قدمه من انجازات فى وزارة المالية، مقدما الوزير الشكر للحزب وقياداته.

ندوة وزير المالية بمستقبل وطن

ندوة وزير المالية بمستقبل وطن

ندوة وزير المالية بمستقبل وطن

ندوة وزير المالية بمستقبل وطن