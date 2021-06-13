توقيع الكشف المجانى على 1285 مواطنا بقافلة طبية بقرية بلانة بنصر النوبة (صور)

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية بلانة بمركز نصر النوبة التابع للمحافظة، واستمرت أعمال القافلة لمدة يومان، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وأجرى الكشف الطبي خلال القافلة الطبية على عدد (1285) مواطنا، وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية،بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

ومن جهة أخرى تواصل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتطوير الشامل للريف المصرى "حياة كريمة" جهودها الميدانية لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية داخل القرى المستهدفة بكافة أنحاء المحافظة.



وأعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان عن أنه تم البدء في معاينة مواقع محطات رفع الصرف الصحي لقرى مركز نصر النوبة والتي تم إدراجها ضمن المبادرة بإجمالي 9 وحدات محلية قروية رئيسية و 46 قرية أم وتابع وتستهدف خدمة نحو 143 ألف و 500 نسمة بإشراف من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وبعد الوقوف على الاحتياجات الجماهيرية من خلال جلسات الاستماع داخل هذه القرى والتي تأتى ضمن 31 قرية رئيسية و 103 قرى فرعية و 377 نجع وكفر وعزبة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.



وأوضح محافظ أسوان أنه تم إسناد مشروعات الصرف الصحي بقرى (عنيبه - أرمنا - مصمص - إبريم - قورتة أول- قورتة ثالث- كشتمنة شرق- كشتمنة غرب - السيالة- المحرقة- وادي العرب- دابود - دهميت - الأمبركاب - الدكة - البراعم - والأمل) في حضور مهندسي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وإستشاري الهيئة بالقاهرة، وبإرشاد المجالس القروية، وذلك تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز نصر النوبة.

الكشف الطبي المجاني لأهالي أسوان

الكشف الطبي المجاني لأهالي أسوان

الكشف الطبي المجاني لأهالي أسوان

الكشف الطبي المجاني لأهالي أسوان

الكشف الطبي المجاني لأهالي أسوان

الكشف الطبي المجاني لأهالي أسوان