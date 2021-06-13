رئيس مدينة سيوة: نستهدف التوسع فى تسويق المنتجات الزراعية الخالية من المبيدات

عقد العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، لقاء مع ممثلي الجمعيات الزراعية بمدينة الحمام، وذلك بحضور محمد بكر نائب رئيس مركز ومدينة سيوة، وممثلي شيوخ قبائل سيوة، والجمعية الزراعية، وعدد من المستثمرين.

ورحب رئيس مركز ومدينة سيوة بالشراكة والتكامل مع كافة الجهات من أجل تسويق منتجات واحة سيوة، خاصة منتجات الزيتون والتمور مع ما تمثله هذه المنتجات من قيمة باعتبارها منتجات عضوية خالية من المبيدات، مما يسهم في رفع المستوى الاقتصادي للمزارعين بالواحة.

وقال "عبد الغني"، إن واحة سيوة تعتبر من المقاصد السياحية الأشهر بما تضمه من أنماط سياحية، ومنها السياحة الاستشفائية المتمثلة في رمال منطقة جبل الدكرور، وبحيرات الملح، وعين المياه الكبريتية، والطبيعة الخلابة.

وأضاف أن واحة سيوة نسبة الإشغالات بها مستمرة طوال العام، وأن موسم السياحة الاستشفائية يبدأ من منتصف يونيو حتى منتصف سبتمبر المقبل، مؤكدًا على أنه يتم حاليًا رفع درجة الجاهزية لاستقبال الرواد والزوار في هذا التوقيت من العام.

وقدم رئيس مركز ومدينة سيوة الكتيبات والنشرات السياحية للعاملين بمجال السياحة الاستشفائية المقدمة من مكتب تنشيط السياحة.

وأوضح محمود الدميري، مدير مكتب تنشيط السياحة بسيوة، دور هيئة تنشيط السياحة في الترويج السياحي من خلال الكتيبات والأفلام التي تعكس جمال الواحة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محمود الدميري، مدير مكتب تنشيط السياحة بسيوة مع العاملين بقطاع السياحة الاستشفائية بسيوة، بحضور أحمد على سكرتير مركز ومدينة سيوة، ومحمد عمران جيري، مدير إدارة السياحة.

رئيس مدينة سيوة

رئيس مدينة سيوة