السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

سها سعيد: التنسيقية استفادت من التجارب السابقة وتعمل بنضج سياسي

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أكدت سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  أن التفكير بإنشاء لجان نوعية جاء بسبب الإيمان داخل التنسيقية بمبدأ التخصص، لافتة إلي التنسيقية لديها مكتب خلفي ولجان تعمل علي مناقشة القوانين وإجراء الدراسات وعمل الأبحاث اللازمة لدعم عمل النواب.

وأضافت سعيد، خلال الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  تحت عنوان «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء»، أنه رغم الاختلافات الآيدولوجية بين أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين استطعنا أن نتفق علي بناء الوطن ونعمل وفقًا للمصلحة الوطنية.

وأوضحت سعيد، أن كل مرحلة تلقي بظلالها علي المشهد الحالي ونحن اليوم  نشهد في العيد الثالث للتنسيقية أننا أصبحنا كيان سياسي متماسك ومؤثر استفاد من التجارب السابقة ويستطيع  العمل بشكل ناضج في الحياة السياسية، مشيرة إلي أن علي الرغم الخلافات علي التعديلات الدستورية آنذاك  اتفقنا في النهاية علي ضرورة المشاركة.

 

كانت قد بدأت منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونها السياسي مساء اليوم تحت عنوان  "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء".

وتتضمن مناقشات الصالون الذي يديره الإعلامي أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة الي التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.

ويشارك في الصالون إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد عزمي وسها سعيد أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسلمى السيرتي عضو التنسيقية، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.

كما يناقش المشاركون في الصالون أهم مبادرات التنسيقية، ووجودها في الحياة النيابية، وما تقدمه للشباب، وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية،ومستقبلها وخططها القادمة.

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