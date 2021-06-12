«رجال الأعمال»: الحكومة أحدثت قفزة إيجابية خلال السنوات الماضية

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أن الحكومة استطاعت عمل قفزة إيجابية كبيرة جدًا خلال السنوات الماضية من خلال اتخذها إجراءات وقرارات جريئة و تدشين عدد كبير من المدن الجديدة.

وثمن المنزلاوي المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنشيط وتشغيل حركة الصناعة المحلية وفي ظل جائحة كورونا التي هددت جميع اقتصاديات دول العالم، لافتًا إلى أن الصناعة تتأثر بالأحداث التي تجري في اي بلد سواء سياسية، صحية، اقتصادية.

أشار رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية إلى أن المصريين يعيشون، الآن، في عصر معجزات بالفعل، مؤكدًا أن ماحدث في مصر من انجاز وتطوير ليس مقتصرًا على قطاع واحد فقط بل شمل عدة قطاعات في غاية الأهمية، على سبيل المثال قطاع التشييد والبناء فنجد انجاز تحقق في الطرق والمدن الجديدة، فضلا عن التوسع في انشاء المطارات فكانت مصر تعتمد على عدد قليل من المطارات.

تابع أن الرئيس السيسي يبني بالفعل الجمهورية الجديدة وكل هذا ملموس على أرض الواقع، مشيدًا بالتوسع الكبير في المجمعات الصناعية التي تخدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي أعطت فرصة كبيرة للشباب في تحقيق أحلامهم من خلال انشاء مشروعات خاصة بهم، لافتًا ان كل هذا يصب في زيادة نسبة التصدير و ارتفاع الناتج القومي.

وأوضح المنزلاوي أن مصر أصبح لديها فائض في الكهرباء بنحو 30- 40%، ما يؤهلنا إلى تصدير الكهرباء إلى الدول الأخرى، مشددًا علي أهمية ربط الخريطة الاستثمارية بالخريطة الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق دراسات جدوى حقيقية تراعي متطلبات كل منطقة وتلبي الاحتياجات الفعلية للمشروعات لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.