غلق 3 مستشفيات مخالفة فى حملة طبية بالغربية

شنت مديرية الصحة بالغربية، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة، حملة موسعة لضبط الشارع الطبي الخاص وتحرير محاضر وغلق للمخالفين.

ضمت الحملة الدكتور هشام شيحة مدير الطب العلاجي، والدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر.

وأسفرت الحملة عن تحرير 31 محضر إثبات حالة لمنشآت طبية خاصة مخالفة وبدون تراخيص، وتم غلق 3 مستشفيات مخالفة و11 معمل تحاليل و5 مراكز أسنان وعلاج طبيعي و11 عيادة خاصة.

كما تم تحريز كميات من الأدوية الطبية مجهولة المصدر، وحررت المحاضر اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وفي وقت سابق، وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بإرسال طاقم طبي للمدارس، لتعقيم جميع اللجان حرصا على سلامة الطلاب، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقليل أعداد الطلاب بكل لجنة تطبيقا للتباعد بين الطلاب، مشيرا إلى ضرورة التزام الطلاب، والمراقبين، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة.

كما أكد وكيل الوزارة على إدارة الرعاية الأساسية بقيادة الدكتورة نشوى مازن بالتنسيق الكامل بين الإدارات الصحية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات وتوفير المطهرات والواقيات الشخصية ومتابعة الطلاب والمراقبين قبل دخول اللجان؛ لضمان سلامة واستقرار سير لجان الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الثاني 2021، وكذلك توزيع الطلاب على اللجان بكثافات تضمن التباعد الاجتماعي حرصاً على سلامتهم، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لآداء الامتحان.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، على استمرار عمل القوافل الطبية تحت رعاية الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لتقديم الخدمات الطبية والتوعية الصحية للأسر الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة في إطار توفير حياة كريمة وآمنة لهم