بدء الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب «ثلاثة أعوام من البناء»

بدأ الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان: «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. ثلاثة أعوام من البناء»، لمناقشة تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة مرور 3 سنوات على انطلاقها.

ويناقش الصالون، الذي يديره الإعلامي أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مراحل تطور التنسيقية من الفكرة إلى التمكين، وتنمية الحياة السياسية والحزبية، وعلاقة الأحزاب والتنسيقية تكاملية أم تنافسية.

ويشارك في الصالون، النائب والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، وإبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد عزمي وسها سعيد أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسلمى السيرتي عضو التنسيقية.

ويناقش المشاركون في الصالون أهم مبادرات التنسيقية، ووجودها في الحياة النيابية، وما تقدمه للشباب، وعملية التدريب والتأهيل والعمل داخل التنسيقية، ومستقبلها وخططها المقبلة.

للمتابعة :