صور الطفولة في حياتهم.. نوال السعداوي تروي تفاصيل اللحظات الأولى من ولادتها

عن صور الطفولة في حياتها روت الكاتبة الراحلة نوال السعداوي العديد من تلك الصور التي ظلت عالقة على جدار روحها، والتى صنعت منها تلك الكاتبة المدافعة عن حقوق وحرية المرأة.

وسردت السعداوي عبر كتابها أوراق من حياتي تقول: "قضيت طفولتي وصباي في الريف وسط الدلتا، بين قريتي "كفر طحلة في محافظة القليوبية وبلدة منوف في محافظة المنوفية / عيناي تعودتا رؤيا المزارع والحقول، صدري كان يتسع مع اتساع المساحات الخضراء أمام عيني.

وتضيف: منذ ولدت حتى بلغت الستين من عمري، وأنا اعيش في مصر أحاول أن اتذكر يوم مولدي ، ولا أذكر شيئا سوى أنني ولدت "أنثي"، في أول أيام الولادة لا تشهد المولودة هذا الحزن، عيناها المفتوحتان لأول مرة على العالم بريئتان صغيرتان عاجزتان عن رؤية المخبوء.

وتابعت: كنت أنا واحدة من هؤلاء البنات المولودات،لم أر المشهدبعيني رأسي الأصلية من ذاكرتي ، أسترجعها عن طريق الخيال، اجمع في خيالي، الكلمات التي سمعتها من جدتي وانا في الخامسة من العمر لأرسم المشهد الحزين لأول مرة خرجت فيها من بطن أمي.

وتستمكل: "أول خيوط الفجر تلك الليلة من اكتوبر ، قبل أن تخرج الشمس ألى الأرض المحددة على الخريطة بنقطة صغيرة لاتراها العين فوق الخط الرفيع كالشعرة يشق الصحراء من الجنوب إلى الشمال تحت أسم النيل / ومع الدقة الرابعة المتحشرجة كالنفس الأخير لساعة الحائط انطلقت الصرخة من فوق السرير النحاسي الأصفر ذي الاعمدة الأربعة ، صرخة واحدة لامرأة في المخاض، تبعها صمت صويل ثقيل كأنما ماتت الأم والمولود معا.

توقفت الأنفاس في حلق الحشد المجتمع في الصالة الخارجية عائلة شكريبيه سليلة المجد حتى طلعت باشا في إسطنوبل ، وعائلة السعداوي من "كفر طحلة: بالوجوه الكالحة المتربة ، والاقدام الحافية المشققة ، رائحة العرق والطين في الجلاليب البالية تختلط برائحة العطور الفرنسية في الفساتين الحريرية الهفهافة ، البدل الافرنجية من الصوف الانجليزي تفوح برائحة الويسكس أو الدخان المتصاعد من البايب .

توقفت أنفاسهم داخلالصالة الضيقة ، وتوقفت معها انفاس الفجر المترددة بين الإقبال والإدبار، وأنفاس الساعة المتهالكة العتيقة منذ الخديو أسماعيل وقرص الشمس أيضا توقف وانحشر في بطن الأرض يرفض الخروج.

واختتمت الراحلة نوال السعداوي: “ربما تبدو عذه اللحظة بعيدة عن الواقع، لكن هذا ما حدث كما حكت لى جدتى الحاجة مبروكة أم أبي”.

نوال السعداوي (27 أكتوبر 1931 — 21 مارس 2021)، طبيبة أمراض صدرية، وطبيبة أمراض نفسية، وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص، وكتبت العديد من الكتب عن المرأة في الإسلام، اُشتهرت بمحاربتها لظاهرة ختان الذكور والإناث.