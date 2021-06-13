«الدور المصرى فى فلسطين ومياه النيل» فى ندوة سياسية بالوادى الجديد

نظم حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيف سياسي عن أبرز القضايا السياسية على المستوى الداخلي والخارجي.

وقال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة في الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم السبت، إنه جرى تنظيم الندوة بمقر مركز شباب الفتح بمدينة موط بالداخلة.

وأضاف أن الندوة تضمنت 4 محاور هي الدور المصري العظيم تجاه القضية الفلسطينية والعدوان الصهيوني الأخير على غزة، ومياه النيل والأمن القومي المصري والدعوة إلى ترشيد استهلاك المياه، وتمكين المرأة سياسيًا، وتعميق قيم الولاء والانتماء نحو الوطن.

وأشار إلى أن الندوة تأتي في إطار دور الحزب في توعية الجماهير بالقضايا السياسية المعاصرة على المستوى الداخلي والخارجي، حاضر فيها كل من صابر محمد مرسي، الأمين المساعد للحزب بالمركز، وأيمن أحمد حنفي أمين التنظيم بالمركز، وهبة بدر أمينة المرأة بالمركز، والمهندس رأفت خليفة، وأمين الوحدة الحزبية بمدينة موط ونائب رئيس مركز الداخلة سابقًا.

ولفت "عبد الغني"، إلى أنه جرى تنظيم الندوة تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن، وجمال آدم أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد.

وفي نفس السياق، عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد اجتماعًا مع قيادات الحزب بمركزي الخارجة وباريس لمناقشة خطة وملامح العمل الحزبي السياسي، والخدمات الجماهيرية وسياسة العمل المرحلة المقبلة.

وقال جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، في بيان إعلامي له، اليوم الجمعة، إن الاجتماع شهد حضور أمناء مركزي الخارجة وباريس والأمناء النوعيين وهيئة المكتب وذلك بمقر الحزب بمدينة الخارجة، لمناقشة أجندة العمل الحزبي المرحلة المقبلة، وسط تطبيق مكثف للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد "آدم"، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف المالي وموقف العضوية ودور الحزب في التدخل بعض الخدمات الجماهيرية مثل تراخيص الحظائر وتجديد تراخيص الآبار والعيون الجوفية، بالإضافة لتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة لدعم الشباب في إيجاد فرص عمل غير تقليدية وطرق دعم هؤلاء الشباب ونتائج المؤتمر الأول لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الذي نظمه الحزب بالأمس بمقر مكتبة مصر العامة.