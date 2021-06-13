مصرع طفلين غرقًا بالقرب من دير العذراء فى المنيا

شهد مركز سمالوط شمالي محافظة المنيا مصرع طفلين غرقًا في نهر النيل، أثناء قيامهما بالاستحمام بالقرب من دير السيدة العذراء، تزامنًا مع الاحتفال بمولدها السنوي، بشرق النيل هربًا من درجة حرارة الجو المرتفعة التي تسود المحافظة حاليًا وتم إنتشال جثة بينما ما يزال البحث جاريًا عن الجثة الأخرى والتي رجحت تحريات أجهزة البحث الجنائي أن التيار قد جرفها.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بتلقيه إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط، يفيد ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بغرق طفلين أثناء الاستحمام بالمجرى المائي لنهر النيل بالقرب من دير السيدة العذراء بشرق النيل، بمركز سمالوط هربًا من حرارة الجو.

بانتقال أجهزة البحث الجنائي ورجال الأنقاذ النهري والفحص تبين غرق كلا من: ميلاد وحيد 16 سنه ، وروماني ماري 16 سنه، ويقيمان بقرية نزلة فرج الله التابعة لمركز المنيا وذلك أثناء قيامهما بالأستحمام بنهر النيل هربا من درجة حرارة الجو المرتفقعة.

نجح رجال الإنقاذ النهري في انتشال جثة الأول وتم نقلها إلي مشرحة مستشفى اليوم الواحد بمدينة سمالوط، فيما تواصل قوات الإنقاذ البحث عن جثة الثاني التي يرجح أن يكون قد جرفها التيار لمكان بعيد عن مكان حدوث الواقعة.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول الظروف والملابسات الخاصة بالواقعة، وإنتداب مفتش صحة لتوقيع الكشف الطبي ومناظرة الجثة التي تم انتشالها لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب ذلك بعد تسليمها لذويها، كما كلفت النيابة قوات الإنقاذ النهري باستمرار البحث عن جثة الغريق الثاني والعمل على سرعة انتشالها.