السبت 12 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

يسري المغازي: العلاقات المصرية السعودية نموذج بارز عربيًا ودوليًا

يسري المغازي
يسري المغازي

 أكد النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على أهمية اللقاء بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في شرم الشيخ، موضحا إنه تجسيد لعلاقات مصرية ممتازة وممتدة على مدى العقود الماضية، وترسخت وزادت ارتباطا وقوة خلال الـ7 سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسي.

وأشار المغازي في تصريحات له اليوم، بما قاله الرئيس السيسي على صفحته، بإعلان اعتزازه الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي.

وشدد رئيس لجنة الشؤون العربية الأهمية القصوى للقاء، في بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، وتعزيز الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بين مصر والسعودية.

وأضاف المغازي، أن هناك وجود شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية تمتد لنحو 100 عام، كما أن التنسيق العالي بين الدولتين، انعكس على قوة العالم العربي ويمثل "سياج حماية عربية" أمام تحديات ضخمة تهدد المنطقة.

وأوضح المغازي أن العلاقات بين مصر والسعودية وطوال السنوات الماضية متشعبة في مختلف المجالات، وهناك استثمارات سعودية ضخمة في مصر، ومشاريع مشتركة وتفاهم واضح بين القيادتين المصرية والسعودية، على جسامة التحديات التي تواجه المنطقة برمتها.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اكد اعتزازه الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي.

وعلق الرئيس السيسي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، مساء الجمعة، على لقائه بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قائلا: "سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان.. وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، كما توافقت الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

وتابع: "وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي وسعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان .. وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، كما توافقت الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك ..

وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعب.

النائب يسري المغازي لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أخبار الرئيس السيسي ولي العهد السعودي العلاقات المصرية السعودية

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