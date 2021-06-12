من القطيعة إلى الصداقة.. كيف تطورت علاقة هيفاء وهبي بابنتها؟

خضعت زينب فياض ابنة النجمة هيفاء وهبي لعملية جراحية خلال الساعات الماضية، حيث نشرت صورة لها على الإنستجرام قبل خضوعها للعملية دون الإعلان عن تفاصيها، وعلقت على الصورة: "وصار موعد العملية دعواتكم".

وتم الكشف أن زينب لم تجري عملية جراحية، وإنما عملية تجميلية في أحد المستشفيات داخل دولة الكويت، وأكدت في وقت سابق عبر خاصية الاستوري أنها مستعدة للعملية، وليست خائفة والدكتور بالنسبة لها مريح.

من هي زينب فياض؟

ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الوحيدة من ابن عمها نصار فياض الذي تزوجته قبل 31 عاما حين كانت شابة صغيرة، وللأسف كانت وهبي مهووسة بالشهرة والنجومية، وأردات أن تدخل عالم الفن، لكن زوجها خيرها مابين الأسرة وابنتها، والذهاب في ذلك الطريق الذي لم يكن يريده.

قررت هيفاء حينها الهرب منه إلى لبنان لتباشر قصة صعودها، تاركة خلفها قطعة من روحها، حيث تربت ابنتها بعيدا عنها، لتنشأ مع الانتقام والثأر من والدتها التي تخلت عنها في طفولتها.

لم يكن أحد يعرف حينها أن هيفاء كان لديها أسرة بالفعل، وعندما كانت تسئل بعد سنوات عن ابنتها كانت تجهش بالبكاء من القطيعة التي صارت بينها، ومع ذلك لا أحد كان يعرف.. هل ندمت هيفاء على ما فعلته؟.

كيف انتقمت زينب من هيفاء أمها؟

استغلت الفتاة الشبه الكبير بينها وبين والدتها، وبدأت تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعدما تزوجت وصار لديها طفلتين، وعلى الرغم محالات الأخيرة إخفائها عن الأنظار إلا أنها فشلت في ذلك، أرادت الابنة أن تسرق الأضواء من أمها.

وبعد 26 عاما من القطيعة، صرحت هيفاء في إحدى اللقاءات أنها قد استعادت ابنتها، وأن العلاقة بينهم متينة، وفي نفس الوقت أطلقت زينب فيديو على الانستجرام صحبة ابنتيها، مرددة أغنية والدتها الفنانة هيفاء وهبي "توتا توتا"، مؤكدة أنها تحب تلك الأغنية كثيرا.

كان ذلك غير مألوف على زينب، لذلك سرعان مانهالت التعليقات "هو انتوا اتصالحتوا"، "الأغنية فعلا حلوة أوووي"، هكذا بالفعل أكدت أن المياه عادت إلى مجاريها، وأن ما شب منها طوال السنوات الماضية كان تعبيرا عن الثورة التي بداخلها، واحتجاجا على حاجتها الملحة لوالدتها التي فقدتها منذ ولادتها.