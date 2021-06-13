الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تصدرت «التريند».. 6 معلومات عن مايان السيد

مايان السيد تريند
مايان السيد تريند جوجل

تصدّرت الفنانة الشابة مايان السيد «تريند جوجل» بعد نشرها صوراً بقطعة علوية بدون أكمام مطرزة بالترتر والخرز، ومن الأسفل تنورة ضيقة باللون الأزرق وبفتحة أمامية.

ونسقت مايان السيد الفستان مع حذاء رياضي بلون أبيض ومرة أخرى مع صندال بكعب عال وتركت شعرها مجعداً Curly.

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن مايان السيد:

- شاركت في السباق الرمضاني لعام 2021 بـ3 أعمال، هي «هجمة مرتدة، حرب أهلية ولعبة نيوتن».

- من مواليد 1997.
- درست المسرح والسينما في الجامعة الأمريكية.

- بدأت مشوارها في دور «نيفين» بمسلسل «أبو الفتيات» عام 2016، هو مسلسل كوميدي. 

- شاركت في المسلسل الدرامي «كأنه امبارح» مع الفنانة وفاء سالم ومحمد سليمان ورانيا يوسف وأحمد وفيق.

- جاء ترشيحها من المخرج حاتم علي، نظراً لتألقها في مسلسل «ظل الرئيس»، بطولة ياسر جلال، ومحمود عبد الغني، هنا شيحة.

- اختارها المخرج بيتر ميمي للمشاركة في مسلسل «الأب الروحي» عام 2017.
 

إطلالة مايان السيد الفنانة مايان السيد مايان السيد تنورة مايان السيد إطلالة

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