«المصرية اللبنانية»: ما حدث في مصر خلال الـ7 سنوات الماضية معجزة إدارية

قال فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن ما حدث في مصر خلال الـ7 سنوات الماضية هو حلم لا أحد يتوقع أن يتم كل هذا الإنجاز من تدشين مشروعات قومية ومجمعات صناعية، إضافة إلى إطلاق المبادرات التحفزية للصناعة المحلية وخفض نسبة الاستيراد من الخارج، في فترة زمنية قصيرة.

أضاف «حدرج» أن كل هذا يسمى معجزة إدارية من الدرجة الأولى، لافتًا إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين يرون مصر بمنظور مختلف عن السنوات الماضية، مشيدًا باهتمام الدولة بالبنية التحتية التي كانت قد تدهورت تمامًا، كما شهدت مصر تطورًا كبيرًا في التكنولوجيا والتحول الرقمى فى كل المجالات.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الجمعية حريصة على عقد اللقاءات والندوات مع المسئولين بالحكومة المصرية، بالإضافة إلى دورها في إبراز أهم الفرص الاستثمارية المصرية بلبنان والعكس، والعمل على حل التحديات التي تواجه رجال الأعمال والصناع مع الحكومة المصرية والجهات المعنية بالشأن.