دفن جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث سير بالإسكندرية الصحراوى

صرحت نيابة شمال الجيزة، السبت، بدفن جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات أن حادث تصادم بين سيارتين أسفر عن مصرع محصل كهرباء وزوجته ووالدته، وإصابة 4 آخرين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وتابعت التحقيقات أن سبب الحادث انفجار إطار السيارة التى يستقلها محصل الكهرباء واختلال عجلة القيادة بيده، ما أسفر عن انقلابها واصطدامها بسيارة أخرى.