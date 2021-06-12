السبت 12 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفن جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم فى حادث سير بالإسكندرية الصحراوى

جثة
جثة

صرحت نيابة شمال الجيزة، السبت، بدفن جثث 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات أن حادث تصادم بين سيارتين أسفر عن مصرع محصل كهرباء وزوجته ووالدته، وإصابة 4 آخرين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وتابعت التحقيقات أن سبب الحادث انفجار إطار السيارة التى يستقلها محصل الكهرباء واختلال عجلة القيادة بيده، ما أسفر عن انقلابها واصطدامها بسيارة أخرى.

النيابة العامة شمال الجيزة جثث 3 أشخاص حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي تحريات الاجهزة الامنية

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

الباز: التفاوض حتى النفس الأخير هو أسلوب مصر في ملف سد النهضة

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

يورو 2020.. فزع في ملعب مباراة الدنمارك وفنلندا بعد سقوط أريكسون مغشيًا عليه

تعيين العقيد غريب عبدالحافظ متحدثا عسكريا للقوات المسلحة

يورو 2020.. حقيقة وفاة كريستيان إريكسن بعد «السقوط القاتل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

مدحت بشاى

وعين الرضا عن كل عَيبٍ كَليلَةٌ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

أقل من 24 ساعة على «حكومة تغيير» إسرائيلية.. أين نتنياهو الذي نعرفه؟

فلسطين: نتنياهو يبحث عن الخلاص بدماء شعبنا حتى اللحظة الأخيرة

28 وزيرًا ويصوت عليها الكنيست غدًا.. تفاصيل تشكيل "حكومة التغيير" الإسرائيلية الجديدة